https://ria.ru/20210108/zhestokost-1592315219.html

В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре

В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:38

2021-01-08T12:38

2021-01-08T19:54

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.Ранее в Сети появилась информация о том, что бывший боксер систематически мучил своего пятилетнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена и "привить любовь к физической культуре". В частности, сообщалось, что он решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири. В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы."В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка", — заявила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о бывшем боксере.Прокуратура Приокского района провела проверку по обращению женщины, в ходе которой было установлено, что отец пятилетнего мальчика на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы."Материалы прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании нерадивого отца. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним")", — подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.Эту информацию агентству также подтвердили в региональном управлении МВД.Отмечается, что ход расследования взят прокуратурой района на контроль.

https://ria.ru/20200929/sochi-1577941971.html

https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия