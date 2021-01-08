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В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре
В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре
Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:38
2021-01-08T19:54
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.Ранее в Сети появилась информация о том, что бывший боксер систематически мучил своего пятилетнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена и "привить любовь к физической культуре". В частности, сообщалось, что он решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири. В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы."В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка", — заявила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о бывшем боксере.Прокуратура Приокского района провела проверку по обращению женщины, в ходе которой было установлено, что отец пятилетнего мальчика на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы."Материалы прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании нерадивого отца. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним")", — подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.Эту информацию агентству также подтвердили в региональном управлении МВД.Отмечается, что ход расследования взят прокуратурой района на контроль.
https://ria.ru/20200929/sochi-1577941971.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре

12:38 08.01.2021 (обновлено: 19:54 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их пятилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.
Ранее в Сети появилась информация о том, что бывший боксер систематически мучил своего пятилетнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена и "привить любовь к физической культуре". В частности, сообщалось, что он решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири. В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы.
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"В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка", — заявила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о бывшем боксере.
Прокуратура Приокского района провела проверку по обращению женщины, в ходе которой было установлено, что отец пятилетнего мальчика на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы.
"Материалы прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании нерадивого отца. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним")", — подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.
Эту информацию агентству также подтвердили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что ход расследования взят прокуратурой района на контроль.
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