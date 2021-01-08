https://ria.ru/20210108/vlast-1592290151.html

Трамп назвал дату прихода администрации Байдена к власти

Трамп назвал дату прихода администрации Байдена к власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена придет к власти 20 января. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:37

2021-01-08T03:37

2021-01-08T05:06

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена придет к власти 20 января.По словам действующего главы государства, он намерен сосредоточиться на передаче Белого дома бывшему сопернику на выборах. Президент подчеркнул, что оспаривая результаты голосования, он боролся за демократию."Мой штаб активно пользовался всеми юридическими возможностями по оспариванию результатов выборов, тем самым я боролся за защиту американской демократии. Я продолжаю твердо верить в то, что мы должны реформировать наши законы о выборах", — заявил американский лидер.В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210108/impichment-1592288892.html

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире