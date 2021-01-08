https://ria.ru/20210108/vlast-1592286089.html

В Белом доме сообщили о работе над передачей власти Байдену

В Белом доме сообщили о работе над передачей власти Байдену

Белый дом работает над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену, заявила журналистам пресс-секретарь действующего главы государства Дональда... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:26

2021-01-08T01:26

2021-01-08T01:44

вашингтон

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Белый дом работает над передачей власти избранному президенту США Джо Байдену, заявила журналистам пресс-секретарь действующего главы государства Дональда Трампа Кейли Макинани.Она также осудила произошедшие в Вашингтоне беспорядки и добавила, что что конституция дает гражданам право мирно собираться, но случившееся накануне в американской столице не является реализацией этого права."Те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости", — заключила Макинани.Кроме того, пресс-секретарь Трампа выразила жертвам произошедшего в Вашингтоне.Захват КапитолияВ американской столице перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

вашингтон

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире