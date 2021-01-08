https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592290780.html

В США врач умер после прививки вакциной Pfizer

В США врач умер после прививки вакциной Pfizer

В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:01

2021-01-08T04:01

2021-01-08T04:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588879825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_332915fdc77cd602979b9682111b4a2e.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену.Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер спустя 16 дней. "По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", — сказала Некельманн.По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.Через три дня после вакцинирования мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании у медика обнаружили острую нехватку тромбоцитов.Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти мужчину, но 3 января мужчина скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании также отметили, что пока не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.Кроме того, после прививки Pfizer умерла 41-летний португальский врач Соня Асеведо. Женщина скончалась спустя 48 часов после укола. Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591845545.html

https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591944663.html

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592108761.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире