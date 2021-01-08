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https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592290780.html
В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:01
2021-01-08T04:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену.Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер спустя 16 дней. "По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", — сказала Некельманн.По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.Через три дня после вакцинирования мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании у медика обнаружили острую нехватку тромбоцитов.Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти мужчину, но 3 января мужчина скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании также отметили, что пока не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.Кроме того, после прививки Pfizer умерла 41-летний португальский врач Соня Асеведо. Женщина скончалась спустя 48 часов после укола. Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591845545.html
https://ria.ru/20210104/gretsiya-1591944663.html
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире

В США врач умер после прививки вакциной Pfizer

04:01 08.01.2021
 
© REUTERS / Bryan WoolstonУказатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19)
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Bryan Woolston
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену.
Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер спустя 16 дней.
"По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", — сказала Некельманн.
По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 19:42Распространение нового коронавируса
В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer
Через три дня после вакцинирования мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании у медика обнаружили острую нехватку тромбоцитов.
Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает сигнал селезенке уничтожить их. Врачи пытались спасти мужчину, но 3 января мужчина скончался от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
4 января, 11:04Распространение нового коронавируса
В Греции врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer
В пресс-службе Pfizer подчеркнули, что расследуют случай гибели Майкла. Специалисты компании также отметили, что пока не видят прямой связи между вакциной и смертью мужчины.
Ранее пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки вакциной Pfizer, однако в надзорном органе за рынком лекарств Swissmedic пояснили, что 91-летний мужчина страдал от нескольких серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.
Кроме того, после прививки Pfizer умерла 41-летний португальский врач Соня Асеведо. Женщина скончалась спустя 48 часов после укола. Для выяснения причин смерти проведут вскрытие тела.
Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
Вакцинация вакциной компании Pfizer-BioNTech от коронавируса COVID-19 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
6 января, 10:24Распространение нового коронавируса
В США конгрессмен заболел COVID-19 после первой дозы вакцины Pfizer
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.СШАВ мире
 
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