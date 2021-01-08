https://ria.ru/20210108/twitter-1592291724.html

Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки

Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу разместил сообщение в социальной сети Twitter – первое после многочасовой блокировки за нарушение правил. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:04

2021-01-08T04:04

2021-01-08T04:04

захват капитолия в вашингтоне

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джо байден

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу разместил сообщение в социальной сети Twitter – первое после многочасовой блокировки за нарушение правил.Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если он не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". После этого Трамп удалил спорные твиты.Первым сообщением после блокировки стало видеообращение, в котором Трамп осудил насилие в Капитолии. Он также заявил, что сосредоточится на передаче власти избранному президенту Джо Байдену 20 января.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, twitter, в мире