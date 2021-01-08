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СК проверит факт травмирования ребенка на тюбинге в Ленинградской области
СК проверит факт травмирования ребенка на тюбинге в Ленинградской области
Доследственная проверка проводится по факту получения травм трехлетним ребенком после катания на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:50
2021-01-08T13:50
2021-01-08T13:50
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту получения травм трехлетним ребенком после катания на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.По предварительным данным, седьмого января отец с трехлетним сыном катались на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района. В результате ребенок ударился головой, получил различные травмы и был госпитализирован.
всеволожский район
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всеволожский район, ленинградская область, происшествия