https://ria.ru/20210108/travma-1592320972.html

СК проверит факт травмирования ребенка на тюбинге в Ленинградской области

СК проверит факт травмирования ребенка на тюбинге в Ленинградской области

Доследственная проверка проводится по факту получения травм трехлетним ребенком после катания на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:50

2021-01-08T13:50

2021-01-08T13:50

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту получения травм трехлетним ребенком после катания на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района Ленинградской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.По предварительным данным, седьмого января отец с трехлетним сыном катались на "ватрушке" в поселке Воейково Всеволожского района. В результате ребенок ударился головой, получил различные травмы и был госпитализирован.

всеволожский район

ленинградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всеволожский район, ленинградская область, происшествия