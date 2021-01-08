https://ria.ru/20210108/tramp-1592355255.html

Байден обвинил Трампа в сознательном поощрении беспорядков

Байден обвинил Трампа в сознательном поощрении беспорядков

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в "сознательном поощрении" беспорядков в Вашингтоне. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T23:01

2021-01-08T23:01

2021-01-08T23:18

капитолий

дональд трамп

захват капитолия в вашингтоне

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в "сознательном поощрении" беспорядков в Вашингтоне.Он также указал на необходимость проверки действий полиции в ходе захвата протестующими Капитолия.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире