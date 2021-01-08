https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html

Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа

Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости "защитить США" от действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:42

2021-01-08T21:42

2021-01-08T23:27

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости "защитить США" от действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте."Сегодня утром я обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли возможность введения мер предосторожности, направленных на сдерживание нестабильного президента от начала военных действий или получения доступа к кодам запуска, чтобы отдать приказ о нанесении ядерного удара", — следует из заявления Пелоси.Накануне она уже призывала отстранить президента США до конца его срока. По словам Пелоси, Трамп совершил "подрывные действия" и в настоящий момент является "очень опасным человеком". Она также пригрозила главе государства импичментом в случае бездействия Майка Пенса, который имеет право заявить о недееспособности главы государства. Если вице-президент и большинство кабинета Трампа придут к такому мнению, по 25-ой статье конституции Пенс автоматически станет и. о. президента.В среду сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным полиции, погибли четыре человека.Позже конгрессу удалось утвердить победу Байдена. Трамп заявил, что по-прежнему не согласен с итогами выборов, однако объявил о проведении упорядоченной передачи власти 20 января. На инаугурацию избранного главы государства Трамп приходить отказался.

https://ria.ru/20210108/pelosi-1592350895.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире