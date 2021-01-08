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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html
Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа
Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости "защитить США" от действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:42
2021-01-08T23:27
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости "защитить США" от действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте."Сегодня утром я обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли возможность введения мер предосторожности, направленных на сдерживание нестабильного президента от начала военных действий или получения доступа к кодам запуска, чтобы отдать приказ о нанесении ядерного удара", — следует из заявления Пелоси.Накануне она уже призывала отстранить президента США до конца его срока. По словам Пелоси, Трамп совершил "подрывные действия" и в настоящий момент является "очень опасным человеком". Она также пригрозила главе государства импичментом в случае бездействия Майка Пенса, который имеет право заявить о недееспособности главы государства. Если вице-президент и большинство кабинета Трампа придут к такому мнению, по 25-ой статье конституции Пенс автоматически станет и. о. президента.В среду сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным полиции, погибли четыре человека.Позже конгрессу удалось утвердить победу Байдена. Трамп заявил, что по-прежнему не согласен с итогами выборов, однако объявил о проведении упорядоченной передачи власти 20 января. На инаугурацию избранного главы государства Трамп приходить отказался.
https://ria.ru/20210108/pelosi-1592350895.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пелоси заявила об угрозе прощального ядерного удара от Трампа

21:42 08.01.2021 (обновлено: 23:27 08.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости "защитить США" от действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте.
"Сегодня утром я обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли возможность введения мер предосторожности, направленных на сдерживание нестабильного президента от начала военных действий или получения доступа к кодам запуска, чтобы отдать приказ о нанесении ядерного удара", — следует из заявления Пелоси.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Накануне она уже призывала отстранить президента США до конца его срока. По словам Пелоси, Трамп совершил "подрывные действия" и в настоящий момент является "очень опасным человеком". Она также пригрозила главе государства импичментом в случае бездействия Майка Пенса, который имеет право заявить о недееспособности главы государства. Если вице-президент и большинство кабинета Трампа придут к такому мнению, по 25-ой статье конституции Пенс автоматически станет и. о. президента.
В среду сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Конгрессменов эвакуировали, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным полиции, погибли четыре человека.
Позже конгрессу удалось утвердить победу Байдена. Трамп заявил, что по-прежнему не согласен с итогами выборов, однако объявил о проведении упорядоченной передачи власти 20 января. На инаугурацию избранного главы государства Трамп приходить отказался.
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Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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