https://ria.ru/20210108/tramp-1592343383.html

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:47

2021-01-08T18:47

2021-01-08T23:21

эндрю джексон

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность отъезда президента в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде 19 января.Как позднее заявил Байден, решение уходящего главы государства не посещать его инаугурацию — "это хорошо". Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.

https://ria.ru/20210108/tramp-1592340336.html

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-08T18:47 true PT2M44S

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эндрю джексон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире