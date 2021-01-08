https://ria.ru/20210108/tramp-1592343383.html
Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена
Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:47
2021-01-08T18:47
2021-01-08T23:21
эндрю джексон
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность отъезда президента в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде 19 января.Как позднее заявил Байден, решение уходящего главы государства не посещать его инаугурацию — "это хорошо". Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.
https://ria.ru/20210108/tramp-1592340336.html
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РИА Новости
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-08T18:47
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эндрю джексон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
прокомментировал возможность посещения инаугурации избранного главы государства Джо Байдена
.
"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал он в Twitter.
В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что в Белом доме обсуждают возможность отъезда президента в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде
19 января.
Как позднее заявил Байден, решение уходящего главы государства не посещать его инаугурацию — "это хорошо".
Таким образом, Трамп может стать четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на церемонии вступления в должность своего преемника.
Первым так поступил Джон Адамс, второй президент США (1797-1801 годы). Он не пошел на торжество, поскольку был расстроен не только поражением, но и смертью одного из своих сыновей от алкоголизма.
Вторым был Джон Куинси Адамс, шестой президент США и сын Джона Адамса (1825-1829 годы). Ни он, ни обошедший его на выборах Эндрю Джексон
не продемонстрировали желания пообщаться, так что до визита на инаугурацию дело не дошло.
Третьим стал Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869 годы). Его сменщик Улисс Грант отказался ехать с Джонсоном в одном экипаже, как это было принято, после чего тот решил не приходить на инаугурацию.