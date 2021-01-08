Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle.
"Эмма в восторге и не может дождаться момента, когда станет матерью, она всегда хотела собственную семью, — цитирует издание источника, близкого к паре. — Она проводит почти все свое время в доме в Малибу и если покидает его, то только чтобы погулять недалеко от него"
© AP Photo / Mark J. TerrillАктриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери
© AP Photo / Mark J. Terrill
Актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери
Тот же источник рассказал, что Стоун счастлива от того, что ей не нужно быть на съемках пока она беременна, — поясняет издание.
Стоун и Маккэри начали отношения в 2017 году. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии. Осенью появилась информация о том, что секретная свадьба все же состоялась.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Новый Человек - паук"
Фотоколл актеров фильма "Новый Человек - паук"
До Маккэри Стоун встречалась с Эндрю Гарфилдом.
Эмма получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Среди других известных картин с ней: "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бёрдмэн", "Битва полов", "Фаворитка".