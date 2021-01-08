https://ria.ru/20210108/stoun-1592317273.html

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка

Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:16

2021-01-08T14:16

2021-01-08T14:16

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эмили стоун

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle.Тот же источник рассказал, что Стоун счастлива от того, что ей не нужно быть на съемках пока она беременна, — поясняет издание.Стоун и Маккэри начали отношения в 2017 году. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии. Осенью появилась информация о том, что секретная свадьба все же состоялась.До Маккэри Стоун встречалась с Эндрю Гарфилдом. Эмма получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Среди других известных картин с ней: "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бёрдмэн", "Битва полов", "Фаворитка".

https://ria.ru/20210102/beremennost-1591384520.html

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2021

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стиль жизни, шоу-бизнес, эндрю гарфилд, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, эмили стоун