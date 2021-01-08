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Шоубиз
https://ria.ru/20210108/stoun-1592317273.html
Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка
Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка
Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:16
2021-01-08T14:16
стиль жизни
шоубиз
шоу-бизнес
эндрю гарфилд
кино и сериалы
новости культуры
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эмили стоун
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle.Тот же источник рассказал, что Стоун счастлива от того, что ей не нужно быть на съемках пока она беременна, — поясняет издание.Стоун и Маккэри начали отношения в 2017 году. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии. Осенью появилась информация о том, что секретная свадьба все же состоялась.До Маккэри Стоун встречалась с Эндрю Гарфилдом. Эмма получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Среди других известных картин с ней: "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бёрдмэн", "Битва полов", "Фаворитка".
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РИА Новости
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стиль жизни, шоу-бизнес, эндрю гарфилд, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, эмили стоун

Звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун ждет ребенка

14:16 08.01.2021
 
© AP Photo / Invision/Eric Jamison Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018
Американская актриса Эмма Стоун перед церемонией вручения премии Оскар-2018 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Invision/Eric Jamison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Американская актриса Эмма Стоун и ее муж продюсер и режиссер Дэйва Маккэри ждут ребенка, который станет первенцем для обоих родителей, сообщает Elle.

"Эмма в восторге и не может дождаться момента, когда станет матерью, она всегда хотела собственную семью, — цитирует издание источника, близкого к паре. — Она проводит почти все свое время в доме в Малибу и если покидает его, то только чтобы погулять недалеко от него"

© AP Photo / Mark J. TerrillАктриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери
Актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Mark J. Terrill
Актриса Эмма Стоун и режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери
Тот же источник рассказал, что Стоун счастлива от того, что ей не нужно быть на съемках пока она беременна, — поясняет издание.
Стоун и Маккэри начали отношения в 2017 году. Они планировали пожениться весной прошлого года, но отложили церемонию из-за пандемии. Осенью появилась информация о том, что секретная свадьба все же состоялась.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Новый Человек - паук"
Фотоколл актеров фильма Новый Человек - паук - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фотоколл актеров фильма "Новый Человек - паук"
До Маккэри Стоун встречалась с Эндрю Гарфилдом.
Эмма получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Среди других известных картин с ней: "Прислуга", "Новый Человек-паук", "Бёрдмэн", "Битва полов", "Фаворитка".
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 11:46Шоубиз
Округлился живот: кто из знаменитостей ждет ребенка в новом году
 
ШоубизСтиль жизниШоу-бизнесЭндрю ГарфилдКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостиЭмили Стоун
 
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