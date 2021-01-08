https://ria.ru/20210108/sputnike-v-1592314843.html

Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19

Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19

Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:32

2021-01-08T12:32

2021-01-08T14:12

урсула фон дер ляйен

брюссель

евросоюз

johnson & johnson

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Так она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V".Она напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)."То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах", — подчеркнула фон дер Ляйен.Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам.По ее словам, этого хватит для вакцинирования более 80 процентов населения стран ЕС.Еврокомиссия официально одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech 21 декабря, через несколько дней начались поставки препарата в европейские страны. Вторую вакцину, от компании Moderna, власти ЕС разрешили применять 6 января. По этому контракту планируется закупить до 160 миллионов доз.Кроме того, ЕК заключила соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, впрочем, они пока еще не подали заявки для авторизации своих разработок на рынке ЕС.Всего эти контракты позволят Евросоюзу получить порядка 2,3 миллиарда доз вакцины производства разных компаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/sputnik-v-1592315941.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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