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Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19
Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:32
2021-01-08T12:32
2021-01-08T14:12
урсула фон дер ляйен
брюссель
евросоюз
johnson & johnson
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Так она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V".Она напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)."То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах", — подчеркнула фон дер Ляйен.Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам.По ее словам, этого хватит для вакцинирования более 80 процентов населения стран ЕС.Еврокомиссия официально одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech 21 декабря, через несколько дней начались поставки препарата в европейские страны. Вторую вакцину, от компании Moderna, власти ЕС разрешили применять 6 января. По этому контракту планируется закупить до 160 миллионов доз.Кроме того, ЕК заключила соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, впрочем, они пока еще не подали заявки для авторизации своих разработок на рынке ЕС.Всего эти контракты позволят Евросоюзу получить порядка 2,3 миллиарда доз вакцины производства разных компаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2021-01-08T12:32
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урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, johnson & johnson, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврокомиссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 8 янв — РИА Новости.
Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
.
Так она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V".
"Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС", — сказала фон дер Ляйен.
Она напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).
"То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах", — подчеркнула фон дер Ляйен.
Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам.
По ее словам, этого хватит для вакцинирования более 80 процентов населения стран ЕС.
Еврокомиссия официально одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech 21 декабря, через несколько дней начались поставки препарата в европейские страны. Вторую вакцину, от компании Moderna, власти ЕС разрешили применять 6 января. По этому контракту планируется закупить до 160 миллионов доз.
Кроме того, ЕК заключила соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca
, Johnson&Johnson
, Sanofi-GSK и CureVac, впрочем, они пока еще не подали заявки для авторизации своих разработок на рынке ЕС.
Всего эти контракты позволят Евросоюзу получить порядка 2,3 миллиарда доз вакцины производства разных компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.