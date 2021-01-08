Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Экс-первая леди США Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа, а голосовавших за действующего президента людей публично осудить его.
"Настало время для компаний Кремниевой долины перестать потакать этому ужасному поведению, сделать больше, чем они уже сделали, заблокировать этого человека от пользования их платформами и ввести правила для того, чтобы не допустить использования их национальными лидерами для поощрения подрывной деятельности", - говорится в заявлении Мишель Обамы.
Она назвала произошедший в среду захват демонстрантами Капитолия "позором" и призвала тех, кто голосовал за Трампа, "увидеть реальность того, что они поддержали, и публично и решительно осудить его".
По словам Обамы, произошедшее в среду стало "воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента".
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
Twitch, Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.