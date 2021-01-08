https://ria.ru/20210108/sotsseti-1592286298.html

Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа

Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Трампа

Экс-первая леди США Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа, а голосовавших за действующего президента людей публично... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:29

2021-01-08T01:29

2021-01-08T01:29

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

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джо байден

мишель обама

вашингтон (город)

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twitter

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Экс-первая леди США Мишель Обама призвала соцсети навсегда заблокировать аккаунты Дональда Трампа, а голосовавших за действующего президента людей публично осудить его.Она назвала произошедший в среду захват демонстрантами Капитолия "позором" и призвала тех, кто голосовал за Трампа, "увидеть реальность того, что они поддержали, и публично и решительно осудить его".По словам Обамы, произошедшее в среду стало "воплощением желаний инфантильного и непатриотичного президента".В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.Twitch, Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/protesty-1592200947.html

вашингтон (город)

сша

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