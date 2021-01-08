https://ria.ru/20210108/slova-1592307209.html

Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера

Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера

Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:11

2021-01-08T11:11

2021-01-08T12:42

капитолий

иллинойс

сша

twitter

адольф гитлер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной критикой. Об этом сообщает телеканал WCIA.Так во время митинга "Мамы для Америки" женщина заявила о необходимости бороться за сердца и умы детей."Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У того, у кого есть молодежь, есть будущее", — заявила она.Видео выступления размещено в Twitter.Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание женщины и назвал ее слова отвратительными. Он отметил, что подобной риторике нет места в политике.Кроме того, председатель республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, также назвал слова Миллер "неправильными и отвратительными" и призвал ее извиниться.

https://ria.ru/20200511/1571259361.html

иллинойс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, иллинойс, сша, twitter, адольф гитлер, в мире