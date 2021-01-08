Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера
11:11 08.01.2021 (обновлено: 12:42 08.01.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной критикой. Об этом сообщает телеканал WCIA.
Так во время митинга "Мамы для Америки" женщина заявила о необходимости бороться за сердца и умы детей.
"Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У того, у кого есть молодежь, есть будущее", — заявила она.
Видео выступления размещено в Twitter.
Here’s the full clip. Incoming Illinois Congresswoman Mary Miller didn’t slip or improvise when she quoted Hitler and praised how the murderous Nazi built his political movement by indoctrinating youth. She was reading from prepared remarks. pic.twitter.com/xWPi2u8wB3— Mark Maxwell (@MarkMaxwellTV) January 6, 2021
Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание женщины и назвал ее слова отвратительными. Он отметил, что подобной риторике нет места в политике.
Кроме того, председатель республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, также назвал слова Миллер "неправильными и отвратительными" и призвал ее извиниться.