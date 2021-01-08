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Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера
Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера
Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:11
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной критикой. Об этом сообщает телеканал WCIA.Так во время митинга "Мамы для Америки" женщина заявила о необходимости бороться за сердца и умы детей."Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У того, у кого есть молодежь, есть будущее", — заявила она.Видео выступления размещено в Twitter.Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание женщины и назвал ее слова отвратительными. Он отметил, что подобной риторике нет места в политике.Кроме того, председатель республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, также назвал слова Миллер "неправильными и отвратительными" и призвал ее извиниться.
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капитолий, иллинойс, сша, twitter, адольф гитлер, в мире

Член конгресса США во время выступления использовала слова Гитлера

11:11 08.01.2021 (обновлено: 12:42 08.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время митинга перед Капитолием 5 января заявила о правоте Адольфа Гитлера, после чего столкнулась с общественной критикой. Об этом сообщает телеканал WCIA.
Так во время митинга "Мамы для Америки" женщина заявила о необходимости бороться за сердца и умы детей.
"Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У того, у кого есть молодежь, есть будущее", — заявила она.
Видео выступления размещено в Twitter.
Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание женщины и назвал ее слова отвратительными. Он отметил, что подобной риторике нет места в политике.
Кроме того, председатель республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, также назвал слова Миллер "неправильными и отвратительными" и призвал ее извиниться.
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