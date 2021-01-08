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Самарские школьники вернутся к очному обучению
Самарские школьники вернутся к очному обучению
Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению, сообщил глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:06
2021-01-08T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий азаров
самарская область
общество
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области неделю будут учиться дистанционно. Позже власти региона неоднократно продлевали действие данной меры.Азаров также рассказал, что в регионе отмечается положительная динамика с COVID-19, снижается нагрузка и на коечный фонд, 34% которого остаются свободными. Однако, по словам главы региона, другие ограничительные меры, введенные в Самарской области из-за коронавируса, продолжают действовать.В Самарской области из-за коронавируса действуют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Рекомендовано перевести на удаленную работу и беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 33 760 случаев заражения коронавирусом, 31 028 человек выздоровели, 678 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, самарская область, общество

Самарские школьники вернутся к очному обучению

12:06 08.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкУчитель химии Петербургского лицея № 239 Борис Миссюль
Учитель химии Петербургского лицея № 239 Борис Миссюль - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Руслан Шамуков
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области неделю будут учиться дистанционно. Позже власти региона неоднократно продлевали действие данной меры.

"Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и минздравом", - написал Азаров на своей странице в Instagram.

Азаров также рассказал, что в регионе отмечается положительная динамика с COVID-19, снижается нагрузка и на коечный фонд, 34% которого остаются свободными. Однако, по словам главы региона, другие ограничительные меры, введенные в Самарской области из-за коронавируса, продолжают действовать.
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В Самарской области из-за коронавируса действуют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Рекомендовано перевести на удаленную работу и беременных женщин.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 33 760 случаев заражения коронавирусом, 31 028 человек выздоровели, 678 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
 
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