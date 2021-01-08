https://ria.ru/20210108/shkolniki-1592312709.html

Самарские школьники вернутся к очному обучению

Самарские школьники вернутся к очному обучению

Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению, сообщил глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:06

2021-01-08T12:06

2021-01-08T12:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области неделю будут учиться дистанционно. Позже власти региона неоднократно продлевали действие данной меры.Азаров также рассказал, что в регионе отмечается положительная динамика с COVID-19, снижается нагрузка и на коечный фонд, 34% которого остаются свободными. Однако, по словам главы региона, другие ограничительные меры, введенные в Самарской области из-за коронавируса, продолжают действовать.В Самарской области из-за коронавируса действуют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Рекомендовано перевести на удаленную работу и беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждено 33 760 случаев заражения коронавирусом, 31 028 человек выздоровели, 678 скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html

самарская область

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2021

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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, самарская область, общество