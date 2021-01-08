https://ria.ru/20210108/shaurma-1592348392.html
Московской шаурмой "от Сталина" заинтересовалась полиция
Московской шаурмой "от Сталина" заинтересовалась полиция
В московское заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T20:15
2021-01-08T20:15
2021-01-08T20:53
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валерий фадеев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В московское заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина, пришли сотрудники полиции, сообщил телеканал "360".Отмечается, что торговую точку сейчас закрыли, а продавца попросили покинуть рабочее место.Ранее пользователи соцсетей резко отреагировали на появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями — к примеру, на одном из плакатов разместили фразу "Жить стало лучше, жить стало веселее". Кроме того, работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с "360" назвал концепцию заведения дурным маркетинговым ходом и отметил, что эта идея у многих вызывает ассоциации с временами политических репрессий.
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россия, валерий фадеев, иосиф сталин (джугашвили), москва, еда, общество