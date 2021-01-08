https://ria.ru/20210108/shaurma-1592290399.html

В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"

В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"

Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:57

2021-01-08T03:57

2021-01-08T04:12

россия

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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Россияне возмутились продажей шаурмы "от Сталина"

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина.Комментаторы также выразили недовольство таким маркетинговым ходом владельцев заведения."Совсем сдурели", — отреагировала Александра Смирнова-Смольянинова."Вспомнилась шашлычная "Антисоветская", которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности", — написала Александра Гроздова."Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же", — считает Мария Ушакова.Однако нашлись и те, кто оценил появление такого заведения не столь категорично."Возьму себе в PR блог обсудить концепцию", — призналась Валентина Зеленская."Одни желают разориться, другие подавиться... В своем глазу бревна не видно, не?" — задалась вопросом Lada Ryasnova."Странно почему Хрущевская не в кукурузной лепешке", — пошутила Татьяна Гусева.

https://ria.ru/20191222/1562693269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество