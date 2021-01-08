В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"
03:57 08.01.2021 (обновлено: 04:12 08.01.2021)
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина.
"Где-то у метро "Войковская". На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма "от Берии с соусом ткемали" (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно", — возмутилась Ольга Маршева.
Комментаторы также выразили недовольство таким маркетинговым ходом владельцев заведения.
"Совсем сдурели", — отреагировала Александра Смирнова-Смольянинова.
"Вспомнилась шашлычная "Антисоветская", которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности", — написала Александра Гроздова.
"Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же", — считает Мария Ушакова.
Однако нашлись и те, кто оценил появление такого заведения не столь категорично.
"Возьму себе в PR блог обсудить концепцию", — призналась Валентина Зеленская.
"Одни желают разориться, другие подавиться... В своем глазу бревна не видно, не?" — задалась вопросом Lada Ryasnova.
"Странно почему Хрущевская не в кукурузной лепешке", — пошутила Татьяна Гусева.
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