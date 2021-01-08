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В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"
В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"
Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T03:57
2021-01-08T04:12
россия
иосиф сталин (джугашвили)
москва
общество
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Россияне возмутились продажей шаурмы "от Сталина"
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина.Комментаторы также выразили недовольство таким маркетинговым ходом владельцев заведения."Совсем сдурели", — отреагировала Александра Смирнова-Смольянинова."Вспомнилась шашлычная "Антисоветская", которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности", — написала Александра Гроздова."Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же", — считает Мария Ушакова.Однако нашлись и те, кто оценил появление такого заведения не столь категорично."Возьму себе в PR блог обсудить концепцию", — призналась Валентина Зеленская."Одни желают разориться, другие подавиться... В своем глазу бревна не видно, не?" — задалась вопросом Lada Ryasnova."Странно почему Хрущевская не в кукурузной лепешке", — пошутила Татьяна Гусева.
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россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество

В Сети возмутились продажей шаурмы "от Сталина"

03:57 08.01.2021 (обновлено: 04:12 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ХалдейГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователь соцсети Facebook рассказала, что в Москве появилось заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина.
"Где-то у метро "Войковская". На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма "от Берии с соусом ткемали" (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно", — возмутилась Ольга Маршева.
Комментаторы также выразили недовольство таким маркетинговым ходом владельцев заведения.
Дмитрий Денисенкоさんの投稿 2021年1月7日木曜日
"Совсем сдурели", — отреагировала Александра Смирнова-Смольянинова.
"Вспомнилась шашлычная "Антисоветская", которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности", — написала Александра Гроздова.
"Аморалы без родства и совести и беспамятные к тому же", — считает Мария Ушакова.
Однако нашлись и те, кто оценил появление такого заведения не столь категорично.
"Возьму себе в PR блог обсудить концепцию", — призналась Валентина Зеленская.
"Одни желают разориться, другие подавиться... В своем глазу бревна не видно, не?" — задалась вопросом Lada Ryasnova.
"Странно почему Хрущевская не в кукурузной лепешке", — пошутила Татьяна Гусева.
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