https://ria.ru/20210108/sapery-1592294837.html

Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе

Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:04

2021-01-08T07:04

2021-01-08T07:04

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

общество

политика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РФ.Отмечается, что за сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов.В ходе разминирования российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.

https://ria.ru/20210103/karabakh-1591903980.html

россия

нагорный карабах

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество, политика