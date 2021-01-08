https://ria.ru/20210108/sapery-1592294837.html
Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:04
2021-01-08T07:04
2021-01-08T07:04
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нагорный карабах
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РФ.Отмечается, что за сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов.В ходе разминирования российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.
https://ria.ru/20210103/karabakh-1591903980.html
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество, политика