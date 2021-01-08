Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210108/sapery-1592294837.html
Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:04
2021-01-08T07:04
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588459418_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a68ffbdf339ce92cbac7744ca513ff89.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РФ.Отмечается, что за сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов.В ходе разминирования российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.
https://ria.ru/20210103/karabakh-1591903980.html
россия
нагорный карабах
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588459418_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c3a7a797fdd71e45d81ae503b611f080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, общество, политика

Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе

07:04 08.01.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщило военное ведомство РФ.
Отмечается, что за сутки российские саперы очистили 5 гектаров территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 1105 взрывоопасных предметов.
"С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 440 гектаров территории, около 165 километров дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21 755 взрывоопасных предметов", - информируют в МО РФ.
В ходе разминирования российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, обнаруженные взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне или на месте с обеспечением всех мер безопасности.
Специалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 16:31Ситуация в Нагорном Карабахе
В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваОбществоПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния