https://ria.ru/20210108/samopomilovanie-1592284165.html

NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования

NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:25

2021-01-08T00:25

2021-01-08T00:48

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.По данным издания, Трамп разговаривал на эту тему со своими советниками, начиная с дня выборов 3 ноября. При этом глава государства становится все больше убежденным, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания президентского срока, говорится в материале.Отмечается также, что ранее ни один президент США не использовал права помилования в отношении самого себя, таким образом, законность этой процедуры никогда не проходила тестирование в судебной системе страны. Мнения экспертов-правоведов о легитимности таких действий разделились.Президентские помилования действительны лишь на федеральном уровне. Это означает, что Трамп в любом случае не сможет защитить себя от возможных обвинений, связанных с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января, когда сторонники президента ворвались в вашингтонский Капитолий. Оппоненты Трампа обвиняют его в том числе в подстрекательстве к мятежу.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, trump organization, дональд трамп, москва, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире