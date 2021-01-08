Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/samopomilovanie-1592284165.html
NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования
NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования
Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T00:25
2021-01-08T00:48
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
trump organization
дональд трамп
москва
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_0:80:3071:1808_1920x0_80_0_0_ec7cb625b7590c7d697ade7b01eb546e.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.По данным издания, Трамп разговаривал на эту тему со своими советниками, начиная с дня выборов 3 ноября. При этом глава государства становится все больше убежденным, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания президентского срока, говорится в материале.Отмечается также, что ранее ни один президент США не использовал права помилования в отношении самого себя, таким образом, законность этой процедуры никогда не проходила тестирование в судебной системе страны. Мнения экспертов-правоведов о легитимности таких действий разделились.Президентские помилования действительны лишь на федеральном уровне. Это означает, что Трамп в любом случае не сможет защитить себя от возможных обвинений, связанных с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января, когда сторонники президента ворвались в вашингтонский Капитолий. Оппоненты Трампа обвиняют его в том числе в подстрекательстве к мятежу.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html
москва
нью-йорк (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589671878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e91edec8bf33957aea161edd244c177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, trump organization, дональд трамп, москва, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире

NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования

00:25 08.01.2021 (обновлено: 00:48 08.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления 20 января, пишет газета New York Times со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, Трамп разговаривал на эту тему со своими советниками, начиная с дня выборов 3 ноября. При этом глава государства становится все больше убежденным, что его враги начнут судебные преследования против него после окончания президентского срока, говорится в материале.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Отмечается также, что ранее ни один президент США не использовал права помилования в отношении самого себя, таким образом, законность этой процедуры никогда не проходила тестирование в судебной системе страны. Мнения экспертов-правоведов о легитимности таких действий разделились.
Президентские помилования действительны лишь на федеральном уровне. Это означает, что Трамп в любом случае не сможет защитить себя от возможных обвинений, связанных с расследованием вокруг компании Trump Organization в Нью-Йорке.
Вопрос о возможном судебном преследовании Трампа стал еще более актуальным после событий 6 января, когда сторонники президента ворвались в вашингтонский Капитолий. Оппоненты Трампа обвиняют его в том числе в подстрекательстве к мятежу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 22:36Захват Капитолия в Вашингтоне
Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"

Захват Капитолия

В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.
Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Ситуация в здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 16:10Захват Капитолия в Вашингтоне
"Черных бы перестреляли". Как на Америку повлияет захват Капитолия
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.
Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.
После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийTrump OrganizationДональд ТрампМоскваНью-Йорк (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния