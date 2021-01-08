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В Госдуме объяснили изменения правил разведения костров на даче
В Госдуме объяснили изменения правил разведения костров на даче
Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров объяснил изменения в правилах противопожарной безопасности. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:06
2021-01-08T19:43
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров объяснил изменения в правилах противопожарной безопасности."Эти меры сопряжены с тем, что очень много возникает проблем, очень резко выросла статистика с пожарами, с несчастными случаями", — приводит его слова "Дума ТВ".По словам политика, это вызвано несоблюдением гражданами требований к безопасности и использованием ими некачественной продукции.Изменения правил пожарной безопасностиПо новым правилам расстояние от мангала или жаровни до построек должно составлять не менее пяти метров, а площадку, где планируется приготовление шашлыка, требуется очистить от горючих материалов в радиусе двух метров. Если для костра нет соответствующих приспособлений, то развести огонь можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до метра. В таком случае минимальное расстояние от построек должно быть не меньше 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, а от хвойных — не менее 100 метров.Изменения коснулись не только тех пунктов, которые касаются пожарной безопасности за городом. Теперь запрещено использовать как кладовку не только чердаки, но и подвалы, а также технические и цокольные этажи. Их также нельзя использовать для организации детского досуга.Чердаки, технические этажи, подвалы должны быть заперты, а место хранения ключей обозначено на табличке, вывешенной рядом.Также запрещается пользоваться неисправным газовым оборудованием. Его необходимо регулярно проверять. Если гражданин не пускает в дом сотрудников газовой службы, ему могут запретить пользоваться плитой до тех пор, пока он не проведет диагностику за свой счет.Теперь решетки на окнах и приямках у окон подвалов должны открываться. Это может касаться также окон первого этажа, если они используются как эвакуационные выходы.Любые эвакуационные и аварийные выходы должны открываться наружу без ключа или иметь запор с функцией дистанционной разблокировки. Двери должны быть оборудованы доводчиками и уплотнениями.Помимо этого, теперь за безопасность при использовании пиротехники отвечает организатор "салюта". Он обязан обеспечить безопасность и убрать после себя сработавшие и несработавшие заряды.
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россия, госдума рф

В Госдуме объяснили изменения правил разведения костров на даче

17:06 08.01.2021 (обновлено: 19:43 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкШашлыки в Москве
Шашлыки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров объяснил изменения в правилах противопожарной безопасности.
"Эти меры сопряжены с тем, что очень много возникает проблем, очень резко выросла статистика с пожарами, с несчастными случаями", — приводит его слова "Дума ТВ".
Мясо и овощи на гриле - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Быстро, просто, вкусно. Блюда, которые легко приготовить на улице
По словам политика, это вызвано несоблюдением гражданами требований к безопасности и использованием ими некачественной продукции.

Изменения правил пожарной безопасности

По новым правилам расстояние от мангала или жаровни до построек должно составлять не менее пяти метров, а площадку, где планируется приготовление шашлыка, требуется очистить от горючих материалов в радиусе двух метров. Если для костра нет соответствующих приспособлений, то развести огонь можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до метра. В таком случае минимальное расстояние от построек должно быть не меньше 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, а от хвойных — не менее 100 метров.
Изменения коснулись не только тех пунктов, которые касаются пожарной безопасности за городом. Теперь запрещено использовать как кладовку не только чердаки, но и подвалы, а также технические и цокольные этажи. Их также нельзя использовать для организации детского досуга.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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Названы способы снизить вред шашлыка
Чердаки, технические этажи, подвалы должны быть заперты, а место хранения ключей обозначено на табличке, вывешенной рядом.
Также запрещается пользоваться неисправным газовым оборудованием. Его необходимо регулярно проверять. Если гражданин не пускает в дом сотрудников газовой службы, ему могут запретить пользоваться плитой до тех пор, пока он не проведет диагностику за свой счет.
Теперь решетки на окнах и приямках у окон подвалов должны открываться. Это может касаться также окон первого этажа, если они используются как эвакуационные выходы.
Любые эвакуационные и аварийные выходы должны открываться наружу без ключа или иметь запор с функцией дистанционной разблокировки. Двери должны быть оборудованы доводчиками и уплотнениями.
Помимо этого, теперь за безопасность при использовании пиротехники отвечает организатор "салюта". Он обязан обеспечить безопасность и убрать после себя сработавшие и несработавшие заряды.
 
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