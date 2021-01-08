https://ria.ru/20210108/pfizer-1592314487.html

Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech

Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech

Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:30

2021-01-08T12:30

2021-01-08T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

astrazeneca

брюссель

еврокомиссия

johnson & johnson

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29d9c115ef46a98a62636926a1ea5532.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным 300 миллионам, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины - компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Согласно обновленной Еврокомиссией информации, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/pfizer-1592303017.html

https://ria.ru/20210104/vaktsina-1591955300.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , брюссель, еврокомиссия, johnson & johnson, в мире