Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным 300 миллионам, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - сказала глава ЕК.
Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.
По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.
21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.
Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины - компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.
Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Согласно обновленной Еврокомиссией информации, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.
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