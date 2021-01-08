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https://ria.ru/20210108/pfizer-1592314487.html
Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech
Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech
Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:30
2021-01-08T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
брюссель
еврокомиссия
johnson & johnson
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным 300 миллионам, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины - компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Согласно обновленной Еврокомиссией информации, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/pfizer-1592303017.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , брюссель, еврокомиссия, johnson & johnson, в мире

Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech

12:30 08.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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БРЮССЕЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Европейская комиссия обновила контракт с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса к уже согласованным 300 миллионам, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше", - сказала глава ЕК.
Она добавила, что 75 миллионов доз этой новой партии должны поступить во втором триместре. Остальные – в третьем и четвертом триместрах.
По словам фон дер Ляйен, вакцина Pfizer/BioNTech доказала свою эффективность.
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21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины.
Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины - компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.
Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Согласно обновленной Еврокомиссией информации, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка двух миллиардов доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.
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