https://ria.ru/20210108/pfizer-1592303017.html

Эксперты оценили эффективность вакцины Pfizer против новых штаммов COVID

Эксперты оценили эффективность вакцины Pfizer против новых штаммов COVID

Вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР, говорится в препринте... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:19

2021-01-08T10:19

2021-01-08T10:19

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

юар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6c5b20102636b813dca63f9db033dd.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вакцина компаний Pfizer-BioNTech может быть эффективной против новых штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, это исследование лишь предварительное и пока не было изучено экспертами. Однако, как отмечает главный научный сотрудник Pfizer Филип Дормитцер, "было очень обнадеживающим открытием то, что, по крайней мере, эта мутация, которая была одной из тех, которые больше всего беспокоят людей, не кажется проблемой".В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, юар, в мире