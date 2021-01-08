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Жириновский допустил, что Трамп может создать в США третью крупную партию
Жириновский допустил, что Трамп может создать в США третью крупную партию
Существует вероятность появления в США третьей крупной партии во главе с Дональдом Трампом и поддержкой около 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:51
2021-01-08T15:51
дональд трамп
лдпр
владимир жириновский
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Существует вероятность появления в США третьей крупной партии во главе с Дональдом Трампом и поддержкой около 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Лидер российской партии уточнил, что при поддержке 30 миллионов человек у Трампа может получиться "хорошая партия". При этом, по словам Жириновского, у действующего президента США есть амбиции и деньги, однако необходимо реализовывать механизм "выборной кампании и партийного расклада".
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дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, сша, в мире

Жириновский допустил, что Трамп может создать в США третью крупную партию

15:51 08.01.2021
 
© REUTERS / Jim BourgПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Существует вероятность появления в США третьей крупной партии во главе с Дональдом Трампом и поддержкой около 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Теперь может быть вариант третьей партии, (которая - ред.) появится в Америке - Демократическая, Республиканская и его (Трампа - ред.) собственная. Или республиканцы его позовут, чтобы он оставался с ними выиграть 24-й год (президентские выборы в 2024 году - ред.). Но когда говорят: "Давайте еще одну партию". На базе чего ее делать? Вот здесь Трамп нанес удар по всем партиям, и за ним 72 миллиона (проголосовавших на минувших президентских выборах - ред.), пусть останется половина", - сказал Жириновский в ходе рабочего обеда-совещания депутатов фракции ЛДПР.
Лидер российской партии уточнил, что при поддержке 30 миллионов человек у Трампа может получиться "хорошая партия". При этом, по словам Жириновского, у действующего президента США есть амбиции и деньги, однако необходимо реализовывать механизм "выборной кампании и партийного расклада".
 
Дональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
 
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