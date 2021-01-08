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Жириновский допустил, что Трамп может создать в США третью крупную партию

Жириновский допустил, что Трамп может создать в США третью крупную партию

Существует вероятность появления в США третьей крупной партии во главе с Дональдом Трампом и поддержкой около 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T15:51

2021-01-08T15:51

2021-01-08T15:51

дональд трамп

лдпр

владимир жириновский

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Существует вероятность появления в США третьей крупной партии во главе с Дональдом Трампом и поддержкой около 30 миллионов избирателей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Лидер российской партии уточнил, что при поддержке 30 миллионов человек у Трампа может получиться "хорошая партия". При этом, по словам Жириновского, у действующего президента США есть амбиции и деньги, однако необходимо реализовывать механизм "выборной кампании и партийного расклада".

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, сша, в мире