https://ria.ru/20210108/neft-1592356143.html

Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T23:26

2021-01-08T23:26

2021-01-08T23:56

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель.По состоянию на 22:36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь поднималась на 2,81% — до 55,91 доллара за баррель, минутами ранее достигая 56,06 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,75%, до 52,23 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на шесть-семь процентов.Во вторник ОПЕК+ завершил двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

https://ria.ru/20210106/neft-1592103358.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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