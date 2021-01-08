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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель
Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T23:26
2021-01-08T23:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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нефть
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель.По состоянию на 22:36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь поднималась на 2,81% — до 55,91 доллара за баррель, минутами ранее достигая 56,06 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,75%, до 52,23 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на шесть-семь процентов.Во вторник ОПЕК+ завершил двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.
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цены на нефть, brent, нефть, экономика

Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель

23:26 08.01.2021 (обновлено: 23:56 08.01.2021)
 
© РИА Новости. Фото Кривобок РусланаТрейдер
Трейдер - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости. Фото Кривобок Руслана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель.
По состоянию на 22:36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь поднималась на 2,81% — до 55,91 доллара за баррель, минутами ранее достигая 56,06 доллара.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,75%, до 52,23 доллара за баррель.
Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на шесть-семь процентов.
Во вторник ОПЕК+ завершил двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentНефтьЭкономика
 
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