https://ria.ru/20210108/neft-1592356143.html
Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель
Цена нефти Brent впервые с февраля превысила 56 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T23:26
2021-01-08T23:26
2021-01-08T23:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/15001/64/150016466_0:24:512:312_1920x0_80_0_0_3f7ddd723b7f9bb848eb8468bd351957.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель.По состоянию на 22:36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь поднималась на 2,81% — до 55,91 доллара за баррель, минутами ранее достигая 56,06 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,75%, до 52,23 доллара за баррель.Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на шесть-семь процентов.Во вторник ОПЕК+ завершил двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.
https://ria.ru/20210106/neft-1592103358.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/15001/64/150016466_33:0:481:336_1920x0_80_0_0_2b41d27034fa1078a18c49ebf48c88ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, нефть, экономика
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Стоимость нефти марки Brent
на торгах впервые с 25 февраля 2020 года поднялась выше 56 долларов за баррель.
По состоянию на 22:36 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь поднималась на 2,81% — до 55,91 доллара за баррель, минутами ранее достигая 56,06 доллара.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI росла на 2,75%, до 52,23 доллара за баррель.
Цены на нефть продолжают получать поддержку, с одной стороны, за счет оптимистичных ожиданий по спросу, а также на фоне перспектив по добыче после решений ОПЕК+ — с другой. По итогам недели стоимость нефти может показать рост примерно на шесть-семь процентов.
Во вторник ОПЕК+ завершил двухдневное заседание, на котором определил параметры сделки на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан
получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия
и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.