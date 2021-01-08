Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов
14:36 08.01.2021 (обновлено: 15:42 08.01.2021)
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
К 14:12 (мск) цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 1,18 процента, до 55,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92 процента, до 51,3 доллара за баррель.
На ценах сказываются оптимистичные прогнозы по спросу и предложению. Так, инвесторы ожидают в этом году восстановления экономики, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.
Кроме того, трейдеры отыгрывают и решения ОПЕК+, которая определила параметры сделки по добыче сразу на два месяца: нынешние условия продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и некоторые другие участники, напротив, решили дополнительно ее сократить.
"Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито.
Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, сегодня то же самое сделал немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысшего уровня с августа 1990 года.
6 июня 2020, 10:28ИнфографикаСделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть