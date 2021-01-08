https://ria.ru/20210108/neft-1592324391.html

Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:36

2021-01-08T14:36

2021-01-08T15:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.К 14:12 (мск) цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 1,18 процента, до 55,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92 процента, до 51,3 доллара за баррель.На ценах сказываются оптимистичные прогнозы по спросу и предложению. Так, инвесторы ожидают в этом году восстановления экономики, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.Кроме того, трейдеры отыгрывают и решения ОПЕК+, которая определила параметры сделки по добыче сразу на два месяца: нынешние условия продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и некоторые другие участники, напротив, решили дополнительно ее сократить."Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито.Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, сегодня то же самое сделал немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысшего уровня с августа 1990 года.

https://ria.ru/20210105/neft-1592088524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, экономика