Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210108/neft-1592324391.html
Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов
Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов
Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:36
2021-01-08T15:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_28be7b62db7489037d813546d40c95ef.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.К 14:12 (мск) цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 1,18 процента, до 55,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92 процента, до 51,3 доллара за баррель.На ценах сказываются оптимистичные прогнозы по спросу и предложению. Так, инвесторы ожидают в этом году восстановления экономики, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.Кроме того, трейдеры отыгрывают и решения ОПЕК+, которая определила параметры сделки по добыче сразу на два месяца: нынешние условия продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и некоторые другие участники, напротив, решили дополнительно ее сократить."Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито.Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, сегодня то же самое сделал немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысшего уровня с августа 1990 года.
https://ria.ru/20210105/neft-1592088524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4c0e15c31a026277aa6094757a6c8573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, опек, brent, экономика

Цена барреля нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов

14:36 08.01.2021 (обновлено: 15:42 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают рост — стоимость барреля марки Brent поднялась выше 55 долларов впервые с 26 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
К 14:12 (мск) цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 1,18 процента, до 55,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92 процента, до 51,3 доллара за баррель.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 23:56Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов
На ценах сказываются оптимистичные прогнозы по спросу и предложению. Так, инвесторы ожидают в этом году восстановления экономики, что позитивно отражается на перспективах спроса на нефть.
Кроме того, трейдеры отыгрывают и решения ОПЕК+, которая определила параметры сделки по добыче сразу на два месяца: нынешние условия продлили практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и некоторые другие участники, напротив, решили дополнительно ее сократить.
"Нефтяные рынки, как ожидается, останутся с "бычьими" настроениями к февралю. Но опасения по поводу более слабого спроса на бензин и другие виды топлива в США и других частях мира из-за расширения ограничений, сдерживающих распространение COVID-19, могут ограничить рост", — приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика отдела по сырьевым товарам Fujitomi Co. Казухико Саито.
Поддерживает нефтяные цены и ралли фондовых рынков. Днем ранее три основных американских фондовых индекса обновили исторические рекорды, сегодня то же самое сделал немецкий индекс DAX, а японский Nikkei 225 достиг наивысшего уровня с августа 1990 года.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня 2020, 10:28Инфографика
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Лента новостейМолния