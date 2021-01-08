https://ria.ru/20210108/mask-1592303973.html

Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия

Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия

После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне, Илон Маск опубликовал в Twitter шуточный пост. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:31

2021-01-08T10:31

2021-01-08T10:34

в мире

захват капитолия в вашингтоне

илон маск

вашингтон (город)

twitter

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне, Илон Маск опубликовал в Twitter шуточный пост. Он выложил фото одного из самых ярких захватчиков Капитолия — Джейка Анжели, мужчины в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове, с подписью "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man". В своей шутке Маск иронично подметил, что необычный костюм Анжели был как будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за опасности распространения коронавируса. Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября. На него принято приезжать в странных и абсурдных костюмах. Завершается фестиваль традиционно сожжением огромной статуи человека.

https://ria.ru/20210107/mask-1592268594.html

вашингтон (город)

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в мире, илон маск, вашингтон (город), twitter