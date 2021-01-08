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Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия
Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия
После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне, Илон Маск опубликовал в Twitter шуточный пост. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T10:31
2021-01-08T10:31
2021-01-08T10:34
в мире
захват капитолия в вашингтоне
илон маск
вашингтон (город)
twitter
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне, Илон Маск опубликовал в Twitter шуточный пост. Он выложил фото одного из самых ярких захватчиков Капитолия — Джейка Анжели, мужчины в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове, с подписью "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man". В своей шутке Маск иронично подметил, что необычный костюм Анжели был как будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за опасности распространения коронавируса. Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября. На него принято приезжать в странных и абсурдных костюмах. Завершается фестиваль традиционно сожжением огромной статуи человека.
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в мире, илон маск, вашингтон (город), twitter
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
После событий, связанных с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне
, Илон Маск
опубликовал в Twitter
шуточный пост.
Он выложил фото одного из самых ярких захватчиков Капитолия — Джейка Анжели, мужчины в костюме шамана-викинга с рогами бизона на голове, с подписью "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man".
В своей шутке Маск иронично подметил, что необычный костюм Анжели был как будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за опасности распространения коронавируса.
Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок с последнего понедельника августа до последнего понедельника сентября. На него принято приезжать в странных и абсурдных костюмах. Завершается фестиваль традиционно сожжением огромной статуи человека.