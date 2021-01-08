https://ria.ru/20210108/lokdaun-1592298154.html
Зеленский объяснил цели нового жесткого карантина на Украине
Зеленский объяснил цели нового жесткого карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее перед введением карантина совещание правительства, на котором обсудили введение жестких мер. Об этом... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:59
2021-01-08T08:59
2021-01-08T10:53
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1920x0_80_0_0_6cf15bb67a441f6163d02c78a92e43b1.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее перед введением карантина совещание правительства, на котором обсудили введение жестких мер. Об этом рассказали в OBOZREVATEL. Главная цель локдауна — уменьшение количества больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы. Также президент Украины подчеркнул, что этот карантин будет более мягким по сравнению с весенним. А меры, выбранные правительством более лояльны к бизнесу и экономике в отличие от мер, действующих в других странах.На Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. Он введен из-за опасности распространения COVID-19. Закрыты школы и вузы, запрещается проводить массовые мероприятия, не работают торговые центры, а кафе, бары и рестораны переходят в режим работы "на вынос".
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592090792.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_133:0:2704:1928_1920x0_80_0_0_554d47f59d2615e5a0733e05f3692ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
провел последнее перед введением карантина совещание правительства, на котором обсудили введение жестких мер. Об этом рассказали в OBOZREVATEL
.
Главная цель локдауна — уменьшение количества больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы.
"Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", — сказал Зеленский.
Также президент Украины подчеркнул, что этот карантин будет более мягким по сравнению с весенним. А меры, выбранные правительством более лояльны к бизнесу и экономике в отличие от мер, действующих в других странах.
На Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. Он введен из-за опасности распространения COVID-19. Закрыты школы и вузы, запрещается проводить массовые мероприятия, не работают торговые центры, а кафе, бары и рестораны переходят в режим работы "на вынос".