https://ria.ru/20210108/lokdaun-1592298154.html

Зеленский объяснил цели нового жесткого карантина на Украине

Зеленский объяснил цели нового жесткого карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее перед введением карантина совещание правительства, на котором обсудили введение жестких мер. Об этом... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:59

2021-01-08T08:59

2021-01-08T10:53

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее перед введением карантина совещание правительства, на котором обсудили введение жестких мер. Об этом рассказали в OBOZREVATEL. Главная цель локдауна — уменьшение количества больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы. Также президент Украины подчеркнул, что этот карантин будет более мягким по сравнению с весенним. А меры, выбранные правительством более лояльны к бизнесу и экономике в отличие от мер, действующих в других странах.На Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. Он введен из-за опасности распространения COVID-19. Закрыты школы и вузы, запрещается проводить массовые мероприятия, не работают торговые центры, а кафе, бары и рестораны переходят в режим работы "на вынос".

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592090792.html

украина

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ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире