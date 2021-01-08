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На Украине начался жесткий карантин
На Украине начался жесткий карантин
На Украине с пятницы, 8 января, начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:47
2021-01-08T06:00
ситуация на украине
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украина
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Украине с пятницы, 8 января, начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.Направленные на сокращение наполовину числа зараженных коронавирусом карантинные ограничения будут действовать до 24 января.Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля общенациональный карантин, а также ЧС. Эти меры ранее действовали до конца минувшего года.ВОЗ раскритиковала меры украинского правительства. Утверждается, что решение Киева может негативно сказаться на благосостоянии граждан, а также их доступе к медицине и обучению.Эксперты, в свою очередь, уверены, что жесткие меры не приведут к критическим негативным последствиям для национальной экономики. Аналитики также считают, что удар по малому и среднему бизнесу будет не таким сильным, каким он мог быть в декабре, однако не исключается возможное усиление протестных настроений среди украинцев.ОграниченияЖесткий локдаун предусматривает закрытие школ и вузов, однако работа детских садов продолжится. Запрещается проводить массовые мероприятия. Кроме того, под ограничения попала работа любых рынков.Полностью запрещается и работы развлекательных заведений, учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам не разрешается принимать посетителей, кроме тех, кто желает приобрести товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но только в режиме "на вынос", однако рестораны в гостиницах попадают под ограничения.Жесткий локдаун разрешает работу банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Не запрещается и работа, связанная с производством фильмов.Правительство страны решило не останавливать во время жесткого локдауна работу общественного транспорта и международного транспортного сообщения. В штатном режиме продолжат работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html
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ситуация на украине, донбасс, воз, киев, украина, в мире

На Украине начался жесткий карантин

04:47 08.01.2021 (обновлено: 06:00 08.01.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichМедик и пациент у автомобиля скорой помощи в Киеве
Медик и пациент у автомобиля скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Украине с пятницы, 8 января, начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.
Направленные на сокращение наполовину числа зараженных коронавирусом карантинные ограничения будут действовать до 24 января.
Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля общенациональный карантин, а также ЧС. Эти меры ранее действовали до конца минувшего года.
ВОЗ раскритиковала меры украинского правительства. Утверждается, что решение Киева может негативно сказаться на благосостоянии граждан, а также их доступе к медицине и обучению.
Эксперты, в свою очередь, уверены, что жесткие меры не приведут к критическим негативным последствиям для национальной экономики. Аналитики также считают, что удар по малому и среднему бизнесу будет не таким сильным, каким он мог быть в декабре, однако не исключается возможное усиление протестных настроений среди украинцев.
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Ограничения

Жесткий локдаун предусматривает закрытие школ и вузов, однако работа детских садов продолжится. Запрещается проводить массовые мероприятия. Кроме того, под ограничения попала работа любых рынков.
Полностью запрещается и работы развлекательных заведений, учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам не разрешается принимать посетителей, кроме тех, кто желает приобрести товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но только в режиме "на вынос", однако рестораны в гостиницах попадают под ограничения.
Жесткий локдаун разрешает работу банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Не запрещается и работа, связанная с производством фильмов.
Правительство страны решило не останавливать во время жесткого локдауна работу общественного транспорта и международного транспортного сообщения. В штатном режиме продолжат работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.
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