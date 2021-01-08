https://ria.ru/20210108/karabakh-1592292727.html

Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе

Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе

Выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T05:03

2021-01-08T05:03

2021-01-08T05:48

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.Квалифицированные специалисты терапевтического, хирургического и других профилей осмотрели всех обратившихся граждан и сделали им необходимые назначения.Отмечается, что всего российскими военными медиками оказана помощь 1150 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 144 детям, при этом обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата.

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592024415.html

нагорный карабах

москва

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2021

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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва