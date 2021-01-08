Задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, сообщила газета Washington Post.По данным издания, несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне."Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", — заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье.Никакой информации о нем издание не приводит.Сейчас полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков.И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин накануне заявлял, что по итогам беспорядков на Капитолийском открыли несколько десятков дел. По его словам, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова".По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.В среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга с его участием ворвались в Капитолий. Зданию нанесли ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погиб сотрудник полиции Капитолия, женщина из числа демонстрантов была убита правоохранителями, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Сейчас полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков.
И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин накануне заявлял, что по итогам беспорядков на Капитолийском открыли несколько десятков дел. По его словам, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова".
По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
В среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга с его участием ворвались в Капитолий. Зданию нанесли ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
В результате протестов погиб сотрудник полиции Капитолия, женщина из числа демонстрантов была убита правоохранителями, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
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