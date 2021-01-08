https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592339663.html

Задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского

Задержанному в Капитолии потребовался переводчик с русского

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:52

2021-01-08T17:52

2021-01-08T20:18

захват капитолия в вашингтоне

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, сообщила газета Washington Post.По данным издания, несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне."Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", — заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье.Никакой информации о нем издание не приводит.Сейчас полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков.И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин накануне заявлял, что по итогам беспорядков на Капитолийском открыли несколько десятков дел. По его словам, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова".По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.В среду сторонники президента Дональда Трампа после митинга с его участием ворвались в Капитолий. Зданию нанесли ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погиб сотрудник полиции Капитолия, женщина из числа демонстрантов была убита правоохранителями, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире