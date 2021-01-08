https://ria.ru/20210108/impichment-1592355145.html

Байден уклонился от ответа на вопрос об импичменте Трампу

Байден уклонился от ответа на вопрос об импичменте Трампу

Избранный президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он импичмент Дональду Трампу. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T22:57

2021-01-08T22:57

2021-01-08T23:12

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он импичмент Дональду Трампу.Отвечая на вопрос, что бы он посоветовал демократам, входящим в конгресс, о том, стоит ли им продолжать добиваться импичмента, он сказал: "Это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе".Байден подчеркнул, что обеспокоен тремя проблемами: взятием под контроль коронавируса, проблемой доступности вакцины и экономического роста.

https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире