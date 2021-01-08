Эмбер Херд опровергла слухи о присвоении миллионов Джонни Деппа
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Эмбер Херд ответила на обвинение со стороны Джонни Деппа о том, что не отдала семь миллионов долларов, полученных после развода с ним, на благотворительность. Заявление адвоката актрисы цитирует E!Online.
Согласно уверениям юристов Деппа, его бывшая супруга присвоила себе миллионы вместо того, чтобы перечислить их детской больнице в Лос-Анджелесе и Американскому союзу гражданских свобод, как она обещала в 2016 году.
В ответ адвокат Херд Элейн Бредхофт опубликовала заявление, в котором отметила, что ее клиентка уже перечислила часть оговоренных сумм.
"Эмбер уже внесла семизначные суммы в качестве пожертвования и намерена продолжать это делать и выполнить свое обещание, — объясняет Бредхофт. — Однако Эмбер приостановила пожертвования, поскольку господин Депп подал против нее иск, и, следовательно, она была вынуждена потратить миллионы долларов на защиту от ложных обвинений"
Адвокат Эмбер также высказала уверенность, что Депп и его юристы своими заявлениями намеренно хотят отвлечь внимание от актера и восстановить его репутацию.
© AP Photo / Joel Ryan/2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Мадс Миккельсен и Джонни Депп в роли Гриндевальда
© AP Photo / Joel Ryan/2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
Мадс Миккельсен и Джонни Депп в роли Гриндевальда
Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. попросила Джонни Деппа уйти из франшизы "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело против газеты The Sun. Актер обвинил издание в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал Эмбер Херд. Заменит Деппа в картине датский актер Макс Миккельсен.
15 ноября 2020, 00:25КультураЭмбер Херд подтвердила, что снимется во второй части "Аквамена"