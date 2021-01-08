https://ria.ru/20210108/heard-1592326042.html

Эмбер Херд опровергла слухи о присвоении миллионов Джонни Деппа

Эмбер Херд опровергла слухи о присвоении миллионов Джонни Деппа

Эмбер Херд ответила на обвинение со стороны Джонни Деппа о том, что не отдала семь миллионов долларов, полученных после развода с ним, на благотворительность... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:46

2021-01-08T17:46

2021-01-08T17:46

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Эмбер Херд ответила на обвинение со стороны Джонни Деппа о том, что не отдала семь миллионов долларов, полученных после развода с ним, на благотворительность. Заявление адвоката актрисы цитирует E!Online.Согласно уверениям юристов Деппа, его бывшая супруга присвоила себе миллионы вместо того, чтобы перечислить их детской больнице в Лос-Анджелесе и Американскому союзу гражданских свобод, как она обещала в 2016 году.В ответ адвокат Херд Элейн Бредхофт опубликовала заявление, в котором отметила, что ее клиентка уже перечислила часть оговоренных сумм.Адвокат Эмбер также высказала уверенность, что Депп и его юристы своими заявлениями намеренно хотят отвлечь внимание от актера и восстановить его репутацию.Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. попросила Джонни Деппа уйти из франшизы "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело против газеты The Sun. Актер обвинил издание в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал Эмбер Херд. Заменит Деппа в картине датский актер Макс Миккельсен.

https://ria.ru/20201115/herd-1584466033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, мадс миккельсен , лос-анджелес, эмбер херд, джонни депп