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"Вы заплатите": Трамп обратился к участникам беспорядков

"Вы заплатите": Трамп обратился к участникам беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники беспорядков в Вашингтоне "заплатят" за нарушение закона. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:40

2021-01-08T03:40

2021-01-08T03:48

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что участники беспорядков в Вашингтоне "заплатят" за нарушение закона.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире