https://ria.ru/20210108/azerbaydzhan-1592342147.html
Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике
Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:29
2021-01-08T18:29
2021-01-08T18:43
габала
движение неприсоединения
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
турция
в мире
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БАКУ, 8 янв - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики.В пятницу ряд местных СМИ, которые в свою очередь ссылались на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.По его словам, "за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз". "Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах", - подчеркнул официальный представитель министерства.
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
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габала, движение неприсоединения, азербайджан, минобороны азербайджана, турция, в мире