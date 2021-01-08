https://ria.ru/20210108/azerbaydzhan-1592342147.html

Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике

Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:29

2021-01-08T18:29

2021-01-08T18:43

габала

движение неприсоединения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

турция

в мире

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БАКУ, 8 янв - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики.В пятницу ряд местных СМИ, которые в свою очередь ссылались на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.По его словам, "за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз". "Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах", - подчеркнул официальный представитель министерства.

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

габала

азербайджан

турция

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2021

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габала, движение неприсоединения, азербайджан, минобороны азербайджана, турция, в мире