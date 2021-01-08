Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210108/azerbaydzhan-1592342147.html
Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике
Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:29
2021-01-08T18:43
габала
движение неприсоединения
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981517_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_92330f9572596a1fd6c2f05d473fddb0.jpg
БАКУ, 8 янв - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики.В пятницу ряд местных СМИ, которые в свою очередь ссылались на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.По его словам, "за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз". "Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах", - подчеркнул официальный представитель министерства.
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
габала
азербайджан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981517_644:0:2927:1712_1920x0_80_0_0_28473f4b996e0bf4566d6921e127754c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
габала, движение неприсоединения, азербайджан, минобороны азербайджана, турция, в мире

Азербайджан опроверг сообщения о создании турецких баз в республике

18:29 08.01.2021 (обновлено: 18:43 08.01.2021)
 
© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 янв - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о создании Турцией авиабаз в трех городах республики.
В пятницу ряд местных СМИ, которые в свою очередь ссылались на турецкие источники, сообщили о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 10:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

"Распространившаяся информация не соответствует действительности", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

По его словам, "за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз". "Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах", - подчеркнул официальный представитель министерства.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеГабалаДвижение неприсоединенияАзербайджанМинобороны АзербайджанаТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвали лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31СМИ: при пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
03:41Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
03:23Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
03:20Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
03:19Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
Лента новостейМолния