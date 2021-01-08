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МИД КНР оценил политику США в отношении Тайваня
МИД КНР оценил политику США в отношении Тайваня
США заплатят "большую цену", если продолжат свою ошибочную политику в отношении Тайваня, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:08
2021-01-08T11:08
келли крафт
хуа чуньин
гоминьдан
мид кнр
тайвань
оон
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. США заплатят "большую цену", если продолжат свою ошибочную политику в отношении Тайваня, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящий визит постпреда США при ООН на Тайвань.Ранее американская миссия при ООН сообщила, постпред США при ООН Келли Крафт планирует посетить 13-15 января Тайвань, рассчитывает встретиться с "членами дипломатического сообщества". Ожидается, что Крафт также выступит 14 января в Институте дипломатии и международных отношений с речью "о впечатляющем вкладе Тайваня в мировое сообщество и важности значимого и широкого участия Тайваня в международных организациях".Она подчеркнула, что действия США нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583576138.html
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келли крафт, хуа чуньин, гоминьдан, мид кнр, тайвань, оон, вашингтон (город), сша, в мире

МИД КНР оценил политику США в отношении Тайваня

11:08 08.01.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкМужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. США заплатят "большую цену", если продолжат свою ошибочную политику в отношении Тайваня, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящий визит постпреда США при ООН на Тайвань.
Ранее американская миссия при ООН сообщила, постпред США при ООН Келли Крафт планирует посетить 13-15 января Тайвань, рассчитывает встретиться с "членами дипломатического сообщества". Ожидается, что Крафт также выступит 14 января в Институте дипломатии и международных отношений с речью "о впечатляющем вкладе Тайваня в мировое сообщество и важности значимого и широкого участия Тайваня в международных организациях".
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"Мы призываем США вернуться к разуму, прекратить подрывать китайско-американские отношения. Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета, а также интересов безопасности. Если США продолжат свои действия, свои ошибочные действия, они заплатят большую цену", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что действия США нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
"Правительство КНР является единственным законным правительством Китая. Этот общепринятый факт. Американская сторона взяла на себя четкие обязательства относительно этого в коммюнике об установлении китайско-американских дипломатических отношений. Китайская сторона выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем. Это позиция последовательная и четкая", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
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США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
Келли КрафтХуа ЧуньинГоминьданМИД КНРТайваньООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
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