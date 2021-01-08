https://ria.ru/20210108/amerika-1592306711.html

МИД КНР оценил политику США в отношении Тайваня

МИД КНР оценил политику США в отношении Тайваня

США заплатят "большую цену", если продолжат свою ошибочную политику в отношении Тайваня, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:08

2021-01-08T11:08

2021-01-08T11:08

келли крафт

хуа чуньин

гоминьдан

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оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. США заплатят "большую цену", если продолжат свою ошибочную политику в отношении Тайваня, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящий визит постпреда США при ООН на Тайвань.Ранее американская миссия при ООН сообщила, постпред США при ООН Келли Крафт планирует посетить 13-15 января Тайвань, рассчитывает встретиться с "членами дипломатического сообщества". Ожидается, что Крафт также выступит 14 января в Институте дипломатии и международных отношений с речью "о впечатляющем вкладе Тайваня в мировое сообщество и важности значимого и широкого участия Тайваня в международных организациях".Она подчеркнула, что действия США нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583576138.html

https://ria.ru/20201130/ssha-1586846826.html

тайвань

вашингтон (город)

сша

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келли крафт, хуа чуньин, гоминьдан, мид кнр, тайвань, оон, вашингтон (город), сша, в мире