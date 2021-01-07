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Тереза Мэй приветствовала утверждение победы Байдена на выборах в США

Тереза Мэй приветствовала утверждение победы Байдена на выборах в США

Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение конгресса США утвердить победу Джозефа Байдена на осенних президентских выборах. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:14

2021-01-07T16:14

2021-01-07T16:14

захват капитолия в вашингтоне

джозеф "бо" байден

капитолий

дональд трамп

тереза мэй

великобритания

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сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение конгресса США утвердить победу Джозефа Байдена на осенних президентских выборах."После вчерашних тревожных событий в Капитолии я приветствую то, что Конгресс утвердил Джозефа Байдена следующим президентом. Организованная передача власти является отличительной чертой зрелой демократии. Власти толпы нет места", - написала Мэй в Twitter.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

великобритания

вашингтон (город)

сша

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джозеф "бо" байден, капитолий, дональд трамп, тереза мэй, великобритания, вашингтон (город), сша, в мире