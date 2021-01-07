https://ria.ru/20210107/vybory-1592248245.html

"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США

"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США

Президентская избирательная кампания в США была брошена Республиканской партией на самотек, также не был установлен контроль и над голосованием на выборах, но... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:50

2021-01-07T15:50

2021-01-07T16:16

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

александр руцкой

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592242171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e92b8c1f1077419dd6128b349e0025a.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Президентская избирательная кампания в США была брошена Республиканской партией на самотек, также не был установлен контроль и над голосованием на выборах, но "после драки кулаками не машут", поэтому действующий президент США Дональд Трамп должен сложить свои полномочия, полагает Александр Руцкой, в начале 90-х занимавший пост вице-президента РФ.В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Что касается Трампа, у меня сложилось мнение, что он непоследовательный человек. Это раз. Во-вторых, после драки кулаками не машут. Надо было контролировать, как идет голосование, как работает избирательная система. Республиканская партия пустила все это на самотёк. Соответственно, отсюда и результат … А куда ты смотрел, когда шла избирательная кампания? Куда смотрела твоя партия? Почему не были задействованы члены партии для контроля процесса за голосованием? Много этих вопросов", - рассказал РИА Новости Руцкой.Что касается ситуации в Вашингтоне, по его словам, жалко людей, которые погибли, причем ради идеи и не более того, хотя без всего этого можно было спокойно обойтись, если бы Трампом была выстроена правильная система подачи документов в суд по результатам голосования."Конечно, на совести у Трампа те, кто там погиб сегодня", - отметил он.Также он добавил, что Трампу ничего не остается сделать, как сложить свои полномочия.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, александр руцкой, вашингтон (город), сша, в мире