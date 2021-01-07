"Пустили на самотек". Руцкой оценил итоги президентской кампании в США

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Президентская избирательная кампания в США была брошена Республиканской партией на самотек, также не был установлен контроль и над голосованием на выборах, но "после драки кулаками не машут", поэтому действующий президент США Дональд Трамп должен сложить свои полномочия, полагает Александр Руцкой, в начале 90-х занимавший пост вице-президента РФ.В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Что касается Трампа, у меня сложилось мнение, что он непоследовательный человек. Это раз. Во-вторых, после драки кулаками не машут. Надо было контролировать, как идет голосование, как работает избирательная система. Республиканская партия пустила все это на самотёк. Соответственно, отсюда и результат … А куда ты смотрел, когда шла избирательная кампания? Куда смотрела твоя партия? Почему не были задействованы члены партии для контроля процесса за голосованием? Много этих вопросов", - рассказал РИА Новости Руцкой.Что касается ситуации в Вашингтоне, по его словам, жалко людей, которые погибли, причем ради идеи и не более того, хотя без всего этого можно было спокойно обойтись, если бы Трампом была выстроена правильная система подачи документов в суд по результатам голосования."Конечно, на совести у Трампа те, кто там погиб сегодня", - отметил он.Также он добавил, что Трампу ничего не остается сделать, как сложить свои полномочия.
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Президентская избирательная кампания в США была брошена Республиканской партией на самотек, также не был установлен контроль и над голосованием на выборах, но "после драки кулаками не машут", поэтому действующий президент США Дональд Трамп должен сложить свои полномочия, полагает Александр Руцкой, в начале 90-х занимавший пост вице-президента РФ.
В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"Что касается Трампа, у меня сложилось мнение, что он непоследовательный человек. Это раз. Во-вторых, после драки кулаками не машут. Надо было контролировать, как идет голосование, как работает избирательная система. Республиканская партия пустила все это на самотёк. Соответственно, отсюда и результат … А куда ты смотрел, когда шла избирательная кампания? Куда смотрела твоя партия? Почему не были задействованы члены партии для контроля процесса за голосованием? Много этих вопросов", - рассказал РИА Новости Руцкой.
Что касается ситуации в Вашингтоне, по его словам, жалко людей, которые погибли, причем ради идеи и не более того, хотя без всего этого можно было спокойно обойтись, если бы Трампом была выстроена правильная система подачи документов в суд по результатам голосования.
"Конечно, на совести у Трампа те, кто там погиб сегодня", - отметил он.
Также он добавил, что Трампу ничего не остается сделать, как сложить свои полномочия.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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