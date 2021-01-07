https://ria.ru/20210107/vashington-1592282510.html

В Вашингтоне завели 40 уголовных дел после штурма Капитолия

В Вашингтоне завели 40 уголовных дел после штурма Капитолия

После беспорядков в Вашингтоне и захвата Капитолия власти открыли уже 40 уголовных дел, сообщил и. о. федерального прокурора в столице США Майк Шервин. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T23:38

2021-01-07T23:38

2021-01-07T23:59

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592258881_0:117:1177:779_1920x0_80_0_0_2578ede344d6130b8ccead7c54f0d451.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. После беспорядков в Вашингтоне и захвата Капитолия власти открыли уже 40 уголовных дел, сообщил и. о. федерального прокурора в столице США Майк Шервин.Он уточнил, что до конца дня могут быть возбуждены еще 15 дел. По словам прокурора, которого цитирует Reuters, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова". Он добавил, что в Капитолии произошел грабеж, были украдены некие материалы.Кроме того, сотни сотрудников Минюста ищут подозреваемых в социальных сетях.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, вашингтон (город), сша, в мире