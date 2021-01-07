В Вашингтоне завели 40 уголовных дел после штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. После беспорядков в Вашингтоне и захвата Капитолия власти открыли уже 40 уголовных дел, сообщил и. о. федерального прокурора в столице США Майк Шервин.Он уточнил, что до конца дня могут быть возбуждены еще 15 дел. По словам прокурора, которого цитирует Reuters, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова". Он добавил, что в Капитолии произошел грабеж, были украдены некие материалы.Кроме того, сотни сотрудников Минюста ищут подозреваемых в социальных сетях.Захват КапитолияВ Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. После беспорядков в Вашингтоне и захвата Капитолия власти открыли уже 40 уголовных дел, сообщил и. о. федерального прокурора в столице США Майк Шервин.
Он уточнил, что до конца дня могут быть возбуждены еще 15 дел.
По словам прокурора, которого цитирует Reuters, у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и "коктейль Молотова". Он добавил, что в Капитолии произошел грабеж, были украдены некие материалы.
Кроме того, сотни сотрудников Минюста ищут подозреваемых в социальных сетях.
В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.
Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
12 из 12
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.