https://ria.ru/20210107/vashington-1592243890.html

Володин прокомментировал беспорядки в США

Володин прокомментировал беспорядки в США

События в США требуют анализа, тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", предстоит пересмотреть взгляды, заявил председатель РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:18

2021-01-07T15:18

2021-01-07T15:49

госдума рф

беспорядки в вашингтоне

вячеслав володин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592216005_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_c4dea49f44dcc52f508e390bea9bea2a.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. События в США требуют анализа, тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", предстоит пересмотреть взгляды, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин отметил, что по всем направлениям политической жизни США по разным причинам наблюдается раскол, в том числе из-за обострившихся национальных и расовых проблем, разъединяющей страну истории гражданской войны, несправедливой социальной системы и так далее.Володин отметил, что, начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование и так далее.Он считает, что избирательная система США стала набором устаревших инструментов, которые не соответствуют сегодняшним реалиям.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс 2021-01-07T15:18 true PT0M28S

Силовики зачищают окрестности Капитолия Силовики зачищают окрестности Капитолия 2021-01-07T15:18 true PT2M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире