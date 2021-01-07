Володин прокомментировал беспорядки в США
"События в США требуют серьезного анализа и оценки … Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются США, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемыми за передовые", - цитирует Володина сайт Госдумы.
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.
Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.
Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.
Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.
Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.
Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.
Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.
Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".
Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.
В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
"Политическая система Соединенных Штатов не только закрыта, но и застыла в своем развитии порядка 70 лет. Две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению страной другие политические силы", - заявил Володин.
"Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми", - цитирует Володина сайт Госдумы.
"Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения… Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером… Финальным аккордом стали вчерашние события в конгрессе, которые привели к трагедии - человеческим жертвам", – добавил спикер ГД.