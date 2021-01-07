https://ria.ru/20210107/vashington-1592218084.html

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека

Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:23

2021-01-07T11:23

2021-01-07T13:01

беспорядки в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592188050_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_88239445e21fb50fe02eb6fea2ec8940.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти."Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась <…> Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал он.По его словам, трое погибших стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. Всего во время беспорядков задержали 52 человека, некоторых — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия. Погибшая — ветеран ВВСЖенщиной, погибшей у Капитолия, оказалась ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников. По их словам, Бэббитт жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и была твердой сторонницей Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли на миссии за рубеж."Я не знаю, зачем она решила это сделать", — сказала о присутствии Бэббитт у Капитолия ее свекровь, которую телеканал не называет по имени. Как Бэббитт оказалась у здания конгресса и кто стрелял в нее, пока неизвестно. Сообщалось, что она получила ранение в грудь: в трансляции телеканала MSNBC можно видеть, как женщину вывозят на каталке из здания к машине скорой помощи.Кроме того, сообщалось, что в больницу доставили молодого человека, который вскарабкался на строительные леса на западном фасаде Капитолия и сорвался с высоты примерно в десять метров. По данным телеканала CNN, он находится в критическом состоянии.Беспорядки в ВашингтонеДнем 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться.В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание.Сенат и палата представителей прервали заседания, парламентариев и вице-президента Майка Пенса эвакуировали, бюллетени с голосами выборщиков также вывезли в безопасное место. Протестующие, ворвавшиеся в здание, вели себя в основном мирно. Они рассматривали обстановку, снимали все происходящее на видео и делали селфи.Трамп распорядился направить к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к миру и порядку. "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас", — сказал он в видеообращении.В итоге спустя несколько часов правоохранители вытеснили протестующих из Капитолия, так что конгресс возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики зачищают окрестности Капитолия Силовики зачищают окрестности Капитолия 2021-01-07T11:23 true PT2M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире