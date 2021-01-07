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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/vashington-1592218084.html
Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека
Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека
Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:23
2021-01-07T13:01
беспорядки в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
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вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти."Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась &lt;…&gt; Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал он.По его словам, трое погибших стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. Всего во время беспорядков задержали 52 человека, некоторых — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия. Погибшая — ветеран ВВСЖенщиной, погибшей у Капитолия, оказалась ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников. По их словам, Бэббитт жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и была твердой сторонницей Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли на миссии за рубеж."Я не знаю, зачем она решила это сделать", — сказала о присутствии Бэббитт у Капитолия ее свекровь, которую телеканал не называет по имени. Как Бэббитт оказалась у здания конгресса и кто стрелял в нее, пока неизвестно. Сообщалось, что она получила ранение в грудь: в трансляции телеканала MSNBC можно видеть, как женщину вывозят на каталке из здания к машине скорой помощи.Кроме того, сообщалось, что в больницу доставили молодого человека, который вскарабкался на строительные леса на западном фасаде Капитолия и сорвался с высоты примерно в десять метров. По данным телеканала CNN, он находится в критическом состоянии.Беспорядки в ВашингтонеДнем 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться.В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание.Сенат и палата представителей прервали заседания, парламентариев и вице-президента Майка Пенса эвакуировали, бюллетени с голосами выборщиков также вывезли в безопасное место. Протестующие, ворвавшиеся в здание, вели себя в основном мирно. Они рассматривали обстановку, снимали все происходящее на видео и делали селфи.Трамп распорядился направить к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к миру и порядку. "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал &lt;…&gt; Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас", — сказал он в видеообращении.В итоге спустя несколько часов правоохранители вытеснили протестующих из Капитолия, так что конгресс возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), в мире

Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека

11:23 07.01.2021 (обновлено: 13:01 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановПротестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти.
"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась <…> Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал он.
По его словам, трое погибших стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.
Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. Всего во время беспорядков задержали 52 человека, некоторых — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
05:11Беспорядки в Вашингтоне
"Попытка мятежа": сторонники Трампа ворвались в Капитолий

Погибшая — ветеран ВВС

Женщиной, погибшей у Капитолия, оказалась ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников.
По их словам, Бэббитт жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и была твердой сторонницей Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли на миссии за рубеж.
"Я не знаю, зачем она решила это сделать", — сказала о присутствии Бэббитт у Капитолия ее свекровь, которую телеканал не называет по имени.
Как Бэббитт оказалась у здания конгресса и кто стрелял в нее, пока неизвестно. Сообщалось, что она получила ранение в грудь: в трансляции телеканала MSNBC можно видеть, как женщину вывозят на каталке из здания к машине скорой помощи.
Кроме того, сообщалось, что в больницу доставили молодого человека, который вскарабкался на строительные леса на западном фасаде Капитолия и сорвался с высоты примерно в десять метров. По данным телеканала CNN, он находится в критическом состоянии.

Беспорядки в Вашингтоне

Днем 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться.
В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание.
Сенат и палата представителей прервали заседания, парламентариев и вице-президента Майка Пенса эвакуировали, бюллетени с голосами выборщиков также вывезли в безопасное место.
Протестующие, ворвавшиеся в здание, вели себя в основном мирно. Они рассматривали обстановку, снимали все происходящее на видео и делали селфи.
Трамп распорядился направить к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к миру и порядку. "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас", — сказал он в видеообращении.
В итоге спустя несколько часов правоохранители вытеснили протестующих из Капитолия, так что конгресс возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Беспорядки в ВашингтонеМайк ПенсКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)В мире
 
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