Жертвами беспорядков в Вашингтоне стали четыре человека

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти."Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась <…> Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал он.По его словам, трое погибших стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. Всего во время беспорядков задержали 52 человека, некоторых — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия. Погибшая — ветеран ВВСЖенщиной, погибшей у Капитолия, оказалась ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников. По их словам, Бэббитт жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и была твердой сторонницей Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли на миссии за рубеж."Я не знаю, зачем она решила это сделать", — сказала о присутствии Бэббитт у Капитолия ее свекровь, которую телеканал не называет по имени. Как Бэббитт оказалась у здания конгресса и кто стрелял в нее, пока неизвестно. Сообщалось, что она получила ранение в грудь: в трансляции телеканала MSNBC можно видеть, как женщину вывозят на каталке из здания к машине скорой помощи.Кроме того, сообщалось, что в больницу доставили молодого человека, который вскарабкался на строительные леса на западном фасаде Капитолия и сорвался с высоты примерно в десять метров. По данным телеканала CNN, он находится в критическом состоянии.Беспорядки в ВашингтонеДнем 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться.В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание.Сенат и палата представителей прервали заседания, парламентариев и вице-президента Майка Пенса эвакуировали, бюллетени с голосами выборщиков также вывезли в безопасное место. Протестующие, ворвавшиеся в здание, вели себя в основном мирно. Они рассматривали обстановку, снимали все происходящее на видео и делали селфи.Трамп распорядился направить к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к миру и порядку. "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас", — сказал он в видеообращении.В итоге спустя несколько часов правоохранители вытеснили протестующих из Капитолия, так что конгресс возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека, заявил глава полиции города Роберт Конти.
"Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась <…> Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", — сказал он.
По его словам, трое погибших стали жертвами происшествий, которые "требовали неотложной медицинской помощи". Все они были совершеннолетними.
Конти добавил, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим потребовалась госпитализация. Всего во время беспорядков задержали 52 человека, некоторых — за незаконное владение оружием, а большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия.
Женщиной, погибшей у Капитолия, оказалась ветеран американских ВВС Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников.
По их словам, Бэббитт жила в Сан-Диего (штат Калифорния) и была твердой сторонницей Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли на миссии за рубеж.
"Я не знаю, зачем она решила это сделать", — сказала о присутствии Бэббитт у Капитолия ее свекровь, которую телеканал не называет по имени.
Как Бэббитт оказалась у здания конгресса и кто стрелял в нее, пока неизвестно. Сообщалось, что она получила ранение в грудь: в трансляции телеканала MSNBC можно видеть, как женщину вывозят на каталке из здания к машине скорой помощи.
Кроме того, сообщалось, что в больницу доставили молодого человека, который вскарабкался на строительные леса на западном фасаде Капитолия и сорвался с высоты примерно в десять метров. По данным телеканала CNN, он находится в критическом состоянии.
Беспорядки в Вашингтоне
Днем 6 января сенат и палата представителей конгресса США собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Выступая перед десятками тысяч своих сторонников, собравшихся в Вашингтоне, действующий президент в очередной раз назвал итоги выборов сфальсифицированными и пообещал не сдаваться.
В результате сторонники Трампа направились к Капитолию, а через некоторое время там начались столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, но митингующие все же смогли прорваться в здание.
Сенат и палата представителей прервали заседания, парламентариев и вице-президента Майка Пенса эвакуировали, бюллетени с голосами выборщиков также вывезли в безопасное место.
Протестующие, ворвавшиеся в здание, вели себя в основном мирно. Они рассматривали обстановку, снимали все происходящее на видео и делали селфи.
Трамп распорядился направить к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к миру и порядку. "Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас", — сказал он в видеообращении.
В итоге спустя несколько часов правоохранители вытеснили протестующих из Капитолия, так что конгресс возобновил заседание по утверждению итогов президентских выборов.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
12 из 12
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.