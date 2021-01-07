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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/usa-1592250721.html
Пушков предрек конец мира в США
Пушков предрек конец мира в США
Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:04
2021-01-07T18:21
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
совет федерации рф
президентские выборы в сша
алексей пушков
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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США предрекли конец мира
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. В телеграм-канале сенатор назвал чепухой заявления о попытке госпереворота в США, отметив, что произошедшее противоречит закону. "Но какой госпереворот, если у демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем?" — поинтересовался Пушков. При этом Пушков уверен, что процесс запустили участники погромов и беспорядков прошлого лета. Накануне сторонники Дональда Трампа в ходе демонстрации ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а к протестующим полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибли четыре человека. Победу Байдена конгресс утвердил сегодня. Таким образом, закрыты правовые возможности для оспаривания результатов выборов. Трамп не согласился с итогами голосования, но пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
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дональд трамп, совет федерации рф, президентские выборы в сша, алексей пушков, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пушков предрек конец мира в США

16:04 07.01.2021 (обновлено: 18:21 07.01.2021)
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
В телеграм-канале сенатор назвал чепухой заявления о попытке госпереворота в США, отметив, что произошедшее противоречит закону.
"Но какой госпереворот, если у демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем?" — поинтересовался Пушков.
При этом Пушков уверен, что процесс запустили участники погромов и беспорядков прошлого лета.

"Конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, — качественно новое состояние нынешней Америки", — заключил парламентарий.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Накануне сторонники Дональда Трампа в ходе демонстрации ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а к протестующим полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибли четыре человека.
Победу Байдена конгресс утвердил сегодня. Таким образом, закрыты правовые возможности для оспаривания результатов выборов. Трамп не согласился с итогами голосования, но пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампСовет Федерации РФПрезидентские выборы в СШААлексей ПушковДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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