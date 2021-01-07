Пушков предрек конец мира в США
16:04 07.01.2021 (обновлено: 18:21 07.01.2021)
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
В телеграм-канале сенатор назвал чепухой заявления о попытке госпереворота в США, отметив, что произошедшее противоречит закону.
"Но какой госпереворот, если у демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем?" — поинтересовался Пушков.
При этом Пушков уверен, что процесс запустили участники погромов и беспорядков прошлого лета.
"Конец гражданского мира, выражающийся в небывалом по охвату и остроте расколе общества, — качественно новое состояние нынешней Америки", — заключил парламентарий.
Накануне сторонники Дональда Трампа в ходе демонстрации ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а к протестующим полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибли четыре человека.
Победу Байдена конгресс утвердил сегодня. Таким образом, закрыты правовые возможности для оспаривания результатов выборов. Трамп не согласился с итогами голосования, но пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.