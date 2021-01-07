https://ria.ru/20210107/usa-1592250721.html

Пушков предрек конец мира в США

Пушков предрек конец мира в США

Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:04

2021-01-07T16:04

2021-01-07T18:21

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

совет федерации рф

президентские выборы в сша

алексей пушков

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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США предрекли конец мира

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Произошедший накануне захват Капитолия в Вашингтоне не является предвестником гражданской войны, однако сигнализирует об окончании мира в стране, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. В телеграм-канале сенатор назвал чепухой заявления о попытке госпереворота в США, отметив, что произошедшее противоречит закону. "Но какой госпереворот, если у демонстрантов не было оружия, не было лидеров, не было программы действий, они не были поддержаны ни частью спецслужб, ни силовых структур, ни даже ни одной политической силой и ни одним политиком-республиканцем?" — поинтересовался Пушков. При этом Пушков уверен, что процесс запустили участники погромов и беспорядков прошлого лета. Накануне сторонники Дональда Трампа в ходе демонстрации ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а к протестующим полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибли четыре человека. Победу Байдена конгресс утвердил сегодня. Таким образом, закрыты правовые возможности для оспаривания результатов выборов. Трамп не согласился с итогами голосования, но пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти.

https://ria.ru/20210107/zelenskiy-1592246687.html

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дональд трамп, совет федерации рф, президентские выборы в сша, алексей пушков, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире