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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/ugrozy-1592241230.html
Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
Крупнейший в мире ядерный арсенал во время происходящих в США беспорядков и политической нестабильности является угрозой для всех, это показывает, что Вашингтон РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:07
2021-01-07T15:07
беспорядки в вашингтоне
капитолий
костас исихос
вашингтон (город)
сша
в мире
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АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире ядерный арсенал во время происходящих в США беспорядков и политической нестабильности является угрозой для всех, это показывает, что Вашингтон должен проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение вопросов контроля и уменьшения ядерного оружия, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос.Исихос был первым замминистра обороны в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Крупнейший ядерный арсенал в мире является угрозой, когда наблюдается институциональная и политическая нестабильность в Соединенных Штатах. Пентагон и конгресс должны проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение по вопросам контроля и уменьшения ядерного оружия", - сказал Исихос.По его словам, ООН хранила молчание весь этот период, но организация должна стать международной силой, которая будет заниматься вопросами мирного урегулирования и уменьшения ядерных арсеналов во всем мире.Исихос считает ситуацию в США "очень опасной". "Фитиль еще не потушен", - сказал политик."События, которые происходили вчера в Капитолии, являются одной продолжающейся цепью многих социальных событий, которые потрясают Америку глубочайшим образом. Америку расколотую, которая сталкивается с системным расизмом, организованными ультраправыми, вооруженными в соответствии с американской конституцией, которая позволяет это. И хотя господин Трамп 20 января уже не будет больше формально президентом США, похоже, что он оставит в наследство достаточно консолидированное, сильное, хотя оно и в меньшинстве, твердое, ультраправое движение", - сказал Исихос.Виновными в ситуации он считает и демократическую партию с победившим на президентских выборах Джо Байденом."Похоже, демократы с Байденом не отнеслись с серьезностью к очень большим проблемам, которые потрясают Соединенные Штаты", - сказал политик, заметив, что очень глубокие разделения наблюдаются не только в американском обществе, но и в политической и предпринимательской элите.Он заявил, что не приведут к добру войны и нестабильность на Ближнем Востоке, в Ливии, на Кавказе и в других регионах, где США добиваются своих целей."Требуется от общества прогрессивных демократических людей, не только в Америке, но и в мире, признать, что грозящие войной натовские заблуждения, как и империалистическая политика, не приведут к хорошему. Мы надеемся и желаем, чтобы 2021 стал годом, когда прогрессивные, демократические рефлексы всех граждан возведут большую стену против скрытого нацизма 21-го века и против империалистических войн во всем мире", - сказал политик.
https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html
https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592241016.html
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html
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капитолий, костас исихос, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США

15:07 07.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире ядерный арсенал во время происходящих в США беспорядков и политической нестабильности является угрозой для всех, это показывает, что Вашингтон должен проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение вопросов контроля и уменьшения ядерного оружия, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос.
Исихос был первым замминистра обороны в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
05:11Беспорядки в Вашингтоне
"Попытка мятежа": сторонники Трампа ворвались в Капитолий
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"Крупнейший ядерный арсенал в мире является угрозой, когда наблюдается институциональная и политическая нестабильность в Соединенных Штатах. Пентагон и конгресс должны проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение по вопросам контроля и уменьшения ядерного оружия", - сказал Исихос.
"Авантюристическая политика Трампа в последний период по развертыванию в Европе ядерного оружия малой и средней дальности является большой угрозой. Важно сохранять контроль за ядерным оружием в мире, а также обеспечить безопасность ядерных арсеналов в период большой политической неустойчивости в Соединенных Штатах", - сказал Исихос.
По его словам, ООН хранила молчание весь этот период, но организация должна стать международной силой, которая будет заниматься вопросами мирного урегулирования и уменьшения ядерных арсеналов во всем мире.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
15:04Беспорядки в Вашингтоне
Жириновский прокомментировал события в США
Исихос считает ситуацию в США "очень опасной". "Фитиль еще не потушен", - сказал политик.
"События, которые происходили вчера в Капитолии, являются одной продолжающейся цепью многих социальных событий, которые потрясают Америку глубочайшим образом. Америку расколотую, которая сталкивается с системным расизмом, организованными ультраправыми, вооруженными в соответствии с американской конституцией, которая позволяет это. И хотя господин Трамп 20 января уже не будет больше формально президентом США, похоже, что он оставит в наследство достаточно консолидированное, сильное, хотя оно и в меньшинстве, твердое, ультраправое движение", - сказал Исихос.
Виновными в ситуации он считает и демократическую партию с победившим на президентских выборах Джо Байденом.
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
13:59Беспорядки в Вашингтоне
Ветеран "Альфы" назвал неочевидную причину захвата Капитолия в США
"Похоже, демократы с Байденом не отнеслись с серьезностью к очень большим проблемам, которые потрясают Соединенные Штаты", - сказал политик, заметив, что очень глубокие разделения наблюдаются не только в американском обществе, но и в политической и предпринимательской элите.
Он заявил, что не приведут к добру войны и нестабильность на Ближнем Востоке, в Ливии, на Кавказе и в других регионах, где США добиваются своих целей.
"Требуется от общества прогрессивных демократических людей, не только в Америке, но и в мире, признать, что грозящие войной натовские заблуждения, как и империалистическая политика, не приведут к хорошему. Мы надеемся и желаем, чтобы 2021 стал годом, когда прогрессивные, демократические рефлексы всех граждан возведут большую стену против скрытого нацизма 21-го века и против империалистических войн во всем мире", - сказал политик.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийКостас ИсихосВашингтон (город)СШАВ мире
 
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