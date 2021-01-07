https://ria.ru/20210107/ugrozy-1592241230.html

Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США

Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США

Крупнейший в мире ядерный арсенал во время происходящих в США беспорядков и политической нестабильности является угрозой для всех, это показывает, что Вашингтон РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:07

2021-01-07T15:07

2021-01-07T15:07

беспорядки в вашингтоне

капитолий

костас исихос

вашингтон (город)

сша

в мире

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АФИНЫ, 7 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире ядерный арсенал во время происходящих в США беспорядков и политической нестабильности является угрозой для всех, это показывает, что Вашингтон должен проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение вопросов контроля и уменьшения ядерного оружия, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос.Исихос был первым замминистра обороны в правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."Крупнейший ядерный арсенал в мире является угрозой, когда наблюдается институциональная и политическая нестабильность в Соединенных Штатах. Пентагон и конгресс должны проводить трезвую политику в отношении России и вновь начать обсуждение по вопросам контроля и уменьшения ядерного оружия", - сказал Исихос.По его словам, ООН хранила молчание весь этот период, но организация должна стать международной силой, которая будет заниматься вопросами мирного урегулирования и уменьшения ядерных арсеналов во всем мире.Исихос считает ситуацию в США "очень опасной". "Фитиль еще не потушен", - сказал политик."События, которые происходили вчера в Капитолии, являются одной продолжающейся цепью многих социальных событий, которые потрясают Америку глубочайшим образом. Америку расколотую, которая сталкивается с системным расизмом, организованными ультраправыми, вооруженными в соответствии с американской конституцией, которая позволяет это. И хотя господин Трамп 20 января уже не будет больше формально президентом США, похоже, что он оставит в наследство достаточно консолидированное, сильное, хотя оно и в меньшинстве, твердое, ультраправое движение", - сказал Исихос.Виновными в ситуации он считает и демократическую партию с победившим на президентских выборах Джо Байденом."Похоже, демократы с Байденом не отнеслись с серьезностью к очень большим проблемам, которые потрясают Соединенные Штаты", - сказал политик, заметив, что очень глубокие разделения наблюдаются не только в американском обществе, но и в политической и предпринимательской элите.Он заявил, что не приведут к добру войны и нестабильность на Ближнем Востоке, в Ливии, на Кавказе и в других регионах, где США добиваются своих целей."Требуется от общества прогрессивных демократических людей, не только в Америке, но и в мире, признать, что грозящие войной натовские заблуждения, как и империалистическая политика, не приведут к хорошему. Мы надеемся и желаем, чтобы 2021 стал годом, когда прогрессивные, демократические рефлексы всех граждан возведут большую стену против скрытого нацизма 21-го века и против империалистических войн во всем мире", - сказал политик.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592241016.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, костас исихос, вашингтон (город), сша, в мире