https://ria.ru/20210107/tramp-1592251530.html

Около ста членов конгресса США выступили за отстранение Трампа, пишут СМИ

Около ста членов конгресса США выступили за отстранение Трампа, пишут СМИ

Около ста законодателей конгресса США поддерживают призывы об отстранении от должности президента Дональда Трампа после протестов в столице, сообщает в четверг... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:08

2021-01-07T16:08

2021-01-07T16:08

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Около ста законодателей конгресса США поддерживают призывы об отстранении от должности президента Дональда Трампа после протестов в столице, сообщает в четверг телеканал NBC News.Все они относятся к Демократической партии и рассматривают вариант применения 25-й поправки или другие способы, сообщает телеканал.Ранее телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использования 25-й поправки к конституции США, чтобы отстранить его от власти. Демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса использовать поправку, чтобы отстранить Трампа.Член палаты представителей демократ Ильхан Омар накануне заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу и доведения дела до импичмента.Поправка в конституции США предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Трамп в ходе митинга призывал собравшихся идти к Капитолию, а впоследствии в обращении к ним наряду с просьбой вести себя мирно и разойтись по домам назвал их патриотами.

https://ria.ru/20210107/tramp-1592234153.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире