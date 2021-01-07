https://ria.ru/20210107/tramp-1592191607.html
Twitter заморозил аккаунт Трампа
Twitter заморозил аккаунт Трампа
Социальные сети Twitter и Facebook временно заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, об этом говорится в заявлениях компаний. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T03:11
2021-01-07T03:11
2021-01-07T07:37
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Социальные сети Twitter и Facebook временно заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, об этом говорится в заявлениях компаний.Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него "украдены". Позднее он призвал своих сторонников расходиться по домам. Twitter скрыл три записи главы государства, а Facebook удалила его видеообращение.В Twitter заявили, что из-за беспорядков в Вашингтоне "потребовали удаления трех записей @realDonaldTrump".При этом в Twitter пригрозили навсегда заблокировать аккаунт Трампа в случае последующих нарушений правил соцсети.В Facebook вслед за Twitter заявили, что заморозили страницу президента США на 24 часа из-за двух "нарушений" политики соцсети. "Это значит, что у него не будет возможности оставлять записи на платформе в это время", - пояснили в компании.Позднее аккаунт Трампа заморозила и социальная сеть Instagram.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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дональд трамп, вашингтон (город), twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Социальные сети Twitter
и Facebook временно заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа
, об этом говорится в заявлениях компаний.
Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия
и заявил, что выборы были у него "украдены". Позднее он призвал своих сторонников расходиться по домам. Twitter скрыл три записи главы государства, а Facebook удалила его видеообращение.
В Twitter заявили, что из-за беспорядков в Вашингтоне
"потребовали удаления трех записей @realDonaldTrump".
"Это значит, что аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов после удаления этих твитов. Если твиты не будут удалены (пользователем), аккаунт останется заблокирован", - говорится в сообщении компании.
При этом в Twitter пригрозили навсегда заблокировать аккаунт Трампа в случае последующих нарушений правил соцсети.
В Facebook вслед за Twitter заявили, что заморозили страницу президента США на 24 часа из-за двух "нарушений" политики соцсети. "Это значит, что у него не будет возможности оставлять записи на платформе в это время", - пояснили в компании.
Позднее аккаунт Трампа заморозила и социальная сеть Instagram.
Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.
Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>