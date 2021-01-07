https://ria.ru/20210107/tramp-1592191607.html

Twitter заморозил аккаунт Трампа

Twitter заморозил аккаунт Трампа

Социальные сети Twitter и Facebook временно заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, об этом говорится в заявлениях компаний. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T03:11

2021-01-07T03:11

2021-01-07T07:37

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592161979_0:159:2954:1821_1920x0_80_0_0_3286a30adb547edc4f0cff4571be2477.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Социальные сети Twitter и Facebook временно заморозили аккаунты президента США Дональда Трампа, об этом говорится в заявлениях компаний.Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него "украдены". Позднее он призвал своих сторонников расходиться по домам. Twitter скрыл три записи главы государства, а Facebook удалила его видеообращение.В Twitter заявили, что из-за беспорядков в Вашингтоне "потребовали удаления трех записей @realDonaldTrump".При этом в Twitter пригрозили навсегда заблокировать аккаунт Трампа в случае последующих нарушений правил соцсети.В Facebook вслед за Twitter заявили, что заморозили страницу президента США на 24 часа из-за двух "нарушений" политики соцсети. "Это значит, что у него не будет возможности оставлять записи на платформе в это время", - пояснили в компании.Позднее аккаунт Трампа заморозила и социальная сеть Instagram.Ранее на Капитолийском холме произошли беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса. По крайней мере четыре человека погибли. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию.Позднее действующий президент призвал своих сторонников разойтись по домам.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/tramp-1592191230.html

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), twitter, в мире