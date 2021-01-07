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Эксперт: до гражданской войны в США не дойдет, но раскол останется

Эксперт: до гражданской войны в США не дойдет, но раскол останется

Беспорядки в Вашингтоне не приведут к новой гражданской войне в США, так как действующий президента Дональд Трамп умеет управлять своими сторонниками, но раскол РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T01:09

2021-01-07T01:09

2021-01-07T01:09

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне не приведут к новой гражданской войне в США, так как действующий президента Дональд Трамп умеет управлять своими сторонниками, но раскол общества будет сохраняться весь президентский срок Джо Байдена, считает российский американист, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.Он отметил, что сам по себе захват высших органов власти в США является беспрецедентным.Он напомнил, что и президентский срок самого Трампа начинался с многотысячных митингов женщин, протестующих против Трампа по поводу его обвинений в домогательствах.По оценке эксперта, беспорядки в Капитолии стали следствием глубокого раскола в американском обществе, а также информационной "накачки" сторонников Трампа со стороны республиканских СМИ, которых несколько месяцев пугали, что выборы могут быть сфальсифицированы.По прогнозу Кошкина, протесты могут продолжаться, но до новой гражданской войны не дойдет."Трамп прекрасно умеет управлять своими сторонниками, и ему нужно готовиться к избирательной кампании 2024 года, когда он собирается вновь баллотироваться от республиканцев. Так что совсем уж выходить за рамки правового поля он не будет - ему надо только попугать оппонентов", - считает эксперт. В целом Трамп в сложившейся ситуации набирает политические очки, показывая, что он остается популярным у своих сторонников, полагает Кошкин."Раскол в обществе США будет сохраняться весь президентский срок Джо Байдена, и против него будет действовать жесткая право-консервативная оппозиция", - прогнозирует эксперт. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html

https://ria.ru/20210107/vashington-1592180634.html

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире