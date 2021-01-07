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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592241016.html
Жириновский прокомментировал события в США
Жириновский прокомментировал события в США
Произошедшие в США события показывают, что в стране продолжают работать демократические институты, но заметен перекос в борьбе против действующего президента... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:04
2021-01-07T15:04
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
лдпр
владимир жириновский
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Произошедшие в США события показывают, что в стране продолжают работать демократические институты, но заметен перекос в борьбе против действующего президента Дональда Трампа, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Жириновский считает, что Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, он не провоцировал захват Капитолия. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что у Трампа еще остаются рычаги для воздействия, десять бывших министров обороны заявили, что они на стороне президента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
https://ria.ru/20210107/genprokuror-1592238009.html
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капитолий, дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, вашингтон (город), сша, в мире

Жириновский прокомментировал события в США

15:04 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Произошедшие в США события показывают, что в стране продолжают работать демократические институты, но заметен перекос в борьбе против действующего президента Дональда Трампа, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась – и он переметнулся", - написал Жириновский в Telegram-канале.

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Жириновский считает, что Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, он не провоцировал захват Капитолия. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что у Трампа еще остаются рычаги для воздействия, десять бывших министров обороны заявили, что они на стороне президента.
"Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир… Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа", - добавил Жириновский, отметив, что Трамп может ввести чрезвычайное положение.
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В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
 
Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийВашингтон (город)СШАВ мире
 
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