https://ria.ru/20210107/sobytiya-1592241016.html

Жириновский прокомментировал события в США

Жириновский прокомментировал события в США

Произошедшие в США события показывают, что в стране продолжают работать демократические институты, но заметен перекос в борьбе против действующего президента... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:04

2021-01-07T15:04

2021-01-07T15:04

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

лдпр

владимир жириновский

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Произошедшие в США события показывают, что в стране продолжают работать демократические институты, но заметен перекос в борьбе против действующего президента Дональда Трампа, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Жириновский считает, что Трамп имел полное право обратиться к своим сторонникам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов, он не провоцировал захват Капитолия. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что у Трампа еще остаются рычаги для воздействия, десять бывших министров обороны заявили, что они на стороне президента.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/genprokuror-1592238009.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592234153.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, вашингтон (город), сша, в мире