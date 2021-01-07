https://ria.ru/20210107/sobor-1592229668.html

Глава РПЦ назвал ситуацию с Айя-Софией "наказанием Божьим" Варфоломею

Глава РПЦ назвал ситуацию с Айя-Софией "наказанием Божьим" Варфоломею

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть стало "наказанием Божьем" Константинопольскому патриарху Варфоломею, признавшему украинский раскол, считает... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T13:13

2021-01-07T13:13

2021-01-07T14:00

религия

религия и мировоззрение

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варфоломей i (патриарх константинопольский)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть стало "наказанием Божьем" Константинопольскому патриарху Варфоломею, признавшему украинский раскол, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Не хочу произносить никакой критики в адрес своего константинопольского собрата, но, несомненно, все то, что произошло потом в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую - она стала мечетью... Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у Православной Церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".По его мнению, сложно себе представить "более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления", и "последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик". Как отметил патриарх, выходить из сложившейся ситуации нужно "всем вместе"."Нужно молиться друг за друга, по крайней мере в личных молитвах, если это сейчас затруднительно в богослужении, поскольку мы не поминаем Константинопольского патриарха в диптихах. Но молиться нужно друг за друга и делать все для того, чтоб этот кризис в Православии, навязанный извне, как можно быстрее прошел. Русская церковь готова пройти свою часть пути для того, чтобы достичь этой цели", - сказал патриарх.В целом, считает он, причиной происходящего стало то, что патриарх Варфоломей, положение которого в Турции "очень непростое", не выдержал давления "могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав", не сумев в какой-то момент "набраться силы" и "сказать "нет". Логика же тех, кто стоял за Константинопольским патриархом и инспирировал этот конфликт, продолжил глава РПЦ, заключалась в том, чтобы "оторвать Россию, православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье, на Ближнем Востоке"."По мнению этих стратегов, уж слишком большую роль играло и играет православие в формировании духовной, культурной общности и, не разорвав православные связи, невозможно было какими-то внешними факторами разрушить эту духовную общность. Поэтому замысел прост: оторвать Русскую Церковь от православных Греции, арабского мира, Ближнего Востока, с тем, чтобы послабее стало Православие", - добавил патриарх.Турецкие власти сделали легендарную Святую Софию мечетью в июле, соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Перед этим Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.Собор Святой Софии, известный с IV века, более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. Однако в XX веке, по декрету основателя современного Турецкого государства Кемаля Ататюрка, храмовое здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протесты христианских церквей, а также видных политических, культурных и общественных деятелей разных стран, не принявших возврат к османским временам в случае с Софией, никак не повлияли на Анкару.Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была создана на "объединительном соборе" в Киеве в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. "Новая церковь" получила от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" в 2019 году. В том же году ее признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20201229/religiya-1591368056.html

https://ria.ru/20200907/varfolomey-1576864855.html

https://ria.ru/20200724/1574874057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, варфоломей i (патриарх константинопольский), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, стамбул, реджеп тайип эрдоган