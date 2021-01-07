Начальник Генштаба рассказал, как готовили визит Путина в Дамаск
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года пытались залегендировать под поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу, сказал начальник генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Мы должны были организовать выполнение вот этих задач всех по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Сначала пустили такой слух и легенду создали, что едет министр обороны", - сказал он в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", показанному по телеканалу "Россия 1".
"Министр обороны не раз там был, и как бы таких мер особых там не предпринималось. А тут вдруг вот такие меры безопасности предпринимаются", - добавил Герасимов.
Он отметил, что подготовку визита Путина удалось сохранить в тайне, несмотря на то, что нужно было проверить весь маршрут передвижения в Дамаске на предмет радиоэлектронной борьбы, разминирования дороги и близлежащих зданий, инспектирования сооружений специалистами радиационной, химической и биологической защиты.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, была проведена полная и глубокая оценка всех угроз.
"Надо было действительно сделать очень-очень много. И при этом не возбудить интерес, причём у всех: "А чего они тут делают? Чего они тут занимаются?". Мы задолго до этого начали... работу по сопровождению, например, некоторых транспортов", - пояснил он.
Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт ВС РФ, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также он проехал по Дамаску, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.