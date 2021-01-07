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Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:20

2021-01-07T00:20

2021-01-07T02:43

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Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота. Среди полночной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце. В это время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду, восшедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, волхвы (по преданию, их звали Гаспар, Мельхиор и Валтасар) направились в Иерусалим, чтобы расспросить, где нужно искать Спасителя мира. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, взволновался и призвал их к себе. Он выведал у волхвов время появления Вифлеемской звезды – возможный возраст будущего царя, которого он опасался как соперника своему царствованию. Ирод лицемерно просил, чтобы волхвы известили о месте рождения младенца, "чтобы и мне пойти поклониться Ему".Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли дары Востока: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну.Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не послушались его, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода. В воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа установлен церковью праздник – Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквах праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим именем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.До 70-х годов I века подавляющее большинство христиан составляли иудеи, и среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, потому что у иудеев вообще не принято было точно знать дни рождения. К II-III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать этот день как один из главных христианских праздников.В 337 году папа римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет армянская церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне, как единый праздник Богоявления). Русская православная церковь также празднует Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю – по юлианскому календарю (так как Русская православная церковь не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января по новому григорианскому стилю.Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.Поскольку праздничная вечерня уже была отслужена, всенощное бдение начинается с радостного возгласа пророка Исаии: "С нами Бог!". Утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!".Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение. Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам. К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками. В праздник после богослужения разговлялись всевозможными мясными и рыбными закусками, заливным и запеченным гусем с яблоками. Жареная птица была украшением рождественского стола. Курицу подавали холодной, гуся или утку – горячими. Холодную птицу гарнировали солеными огурцами, помидорами и зеленью, горячую – жареным картофелем. На Рождество в каждом доме выпекали пироги, пряники, колядки (маленькие по форме изделия из ржаного пресного теста с различными начинками), которыми угощали и тех, кто приходил колядовать – петь народные песни о Рождестве Христовом.С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. Рождественские службы совершали тайно. 27 декабря 1990 года в связи с обращением патриарха Алексия II и уважая религиозные чувства верующих, Верховный Совет РСФСР объявил Рождество Христово нерабочим днем. Постановление начало действовать с 14 января 1991 года.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в Русской православной церкви отметили, что праздник Рождества Христова 7 января 2021 года состоится в любой эпидемиологической обстановке. Весной 2020 года РПЦ приняла определенные регламентированные правила безопасности для прихожан и духовенства. В частности, для верующих стало обязательным ношение масок в храме. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, в мире, рождество христово, справки