https://ria.ru/20201201/rozhdestvo-1587141578.html

РПЦ встретит Рождество в любой эпидемиологической обстановке

РПЦ встретит Рождество в любой эпидемиологической обстановке

В Русской православной церкви встретят праздник Рождества Христова 7 января в любой эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:23

2020-12-01T13:23

2020-12-01T13:43

религия

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вахтанг кипшидзе

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новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви встретят праздник Рождества Христова 7 января в любой эпидемиологической обстановке, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя сообщения о возможном закрытии храмов Русской церкви на Рождество."Церковь встретит Рождество при любой эпидемиологической обстановке", - сказал Кипшидзе.Ранее в своем Telegram-канале он отметил, что "Рождество это не музейный экспонат, который не покажут, если закроется музей - оно состоится и будет встречено должным образом".В ноябре председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС. По его словам, Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые строго регламентированы правилами, принятыми еще весной 2020 года. В октябре патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные правила", поскольку в настоящее время — "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".В частности, в Русской православной церкви наполнили прихожанам, духовенству и сотрудникам, что маски в храмах носить обязательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/italiya-1586664787.html

https://ria.ru/20201030/epidemiya-1582298082.html

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религия, telegram (приложение), владимир легойда, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь