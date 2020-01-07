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Религия и мировоззрение
2020-01-07T00:28+0300
https://ria.ru/20200107/1563155368.html
Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
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РИА Новости

Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям

00:28 07.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех россиян и верующих Русской православной церкви из других стран с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им постоянно читать главную книгу о Боге-Спасителе - Евангелие, и дарить ее тем людям, у кого ее еще нет.
"Голос любящего Отца мы слышим, когда внимаем благой вести, которая на языке церкви именуется Евангелием... Сегодня жизненно важно сохранять верность Евангелию, ведь его сила за минувшие 2 тысячи лет ничуть не уменьшилась. В этот праздничный день я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры: пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни", - сказал патриарх в традиционном рождественском телеобращении к россиянам.
Он посоветовал всем постоянно читать эту "книгу Божественной любви, силы и правды", которая, по его словам, дает "возможность преодолеть отчужденность и одиночество, которые столь характерны для наших современников".
"И если у ваших друзей или соседей нет Евангелия, подарите... Читая Священное писание, мы слышим голос Божий, и, воспринимая его всем сердцем и душой, обретаем благодарное утешение и получаем ответы на многие важные для нас вопросы", - добавил предстоятель Русской церкви.
Православные верующие отмечают во вторник самый значимый после Пасхи христианский праздник - Рождество Христово. Патриарх Кирилл в эту ночь совершает рождественское богослужение в главном храме страны - кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
20 декабря 2019, 15:22Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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