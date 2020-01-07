Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям

"Голос любящего Отца мы слышим, когда внимаем благой вести, которая на языке церкви именуется Евангелием... Сегодня жизненно важно сохранять верность Евангелию, ведь его сила за минувшие 2 тысячи лет ничуть не уменьшилась. В этот праздничный день я обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры: пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни", - сказал патриарх в традиционном рождественском телеобращении к россиянам.